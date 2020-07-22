【投資攻略】金價愈飆愈有　專家拆解攀升動力　明年或見2200美元

金價近日節節攀升，截至今日（22日）傍晚，據彭博終端機顯示，現貨黃金每盎司報1,859.13美元，升17.22美元，大有直撲1,900美元之勢。期貨每盎司報1,858.2美元，升14.3美元。

至於本港9999飾金價，周生牌價報每兩20,310港元，而周大福則報19,930港元，雙雙創下近9年高位！

現貨金抽升，本港9999飾金價也水漲船高。﹙資料圖片﹚

文錦輝︰料短線回調 明年再衝高

艾德證券期貨投資策略總監文錦輝表示，金價今回展現升勢，與目前環球資金寬鬆，多國採取寬鬆貨幣政策有關，「散戶憧憬上一次寬鬆貨幣政策催升了一波商品及樓市價格，金價當時（2011年）曾炒到1900美元﹙下同﹚以上！」而且，本周有部分8月份黃金期貨到期，不排除是推高價格結算。他相信結算後，金價或會稍回落，惟今年底期貨高水，故料回落幅度不大，「睇下會否落返去每盎司1780、1790元等位置」。

文錦輝又指，ETF不斷增持黃金，亦是令今一浪黃金漲價的主要原因。據外電引述世界黃金協會（World Gold Council, WGC）數據，今年6月全球黃金ETF（交易所買賣基金）總量增長104噸，連續7個月出現淨流入，總持倉達3,621噸再創歷史新高。「散戶很熱烈購入黃金及白銀ETF，最主要是環球資金寬鬆，加上剛剛這一兩星期的美元指數回調，順便亦推高一下金價。」

他認為，今年黃金現貨價格最終有機會見每盎司1,900元，「疫情影響下，大部分經濟體貨幣都會貶值，該些人買黃金主要是對沖風險、對沖貨幣貶值」。隨着美國總統11月大選，倘民主黨拜登當選，而環球股市跌，有地緣政治事件等因素配合的話，明年金價或見2,200元。

黃金價格不斷攀升，有專家相信今年內現貨金價每盎司可見1,900美元。（Getty）

溫灼培：因應疫情的救助計劃利好金價

恒生銀行（0011）首席市場策略員溫灼培表示，今周金價進一步攀升，相信與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）日前表明特朗普政府料本月底前推新一輪因應疫情的救助計劃，金額料超過1萬億美元，而昨天（21日）歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）宣布歐盟成員國就7,500億歐元復甦基金達成協議，故料市場上貨幣增加，從而推升金價。

溫灼培指，若環球經濟續因疫情影響而停頓，旅客飛機航班未復飛，料今年內現貨金價最高可見1,900美元，但他提醒，現階段投資黃金要考慮的風險是針對疫情的疫苗或特效藥的出現，屆時疫情倘紓解，各國政府或不需再印錢推刺激經濟方案，會利淡金價。