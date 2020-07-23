宏利香港委任4位管理高層　推動港澳大灣區策略發展

宏利香港宣布委任4位管理高層成員。博卓勤、湯嘉麗及盧凱欣於今年上半年由宏利亞洲調任至宏利香港，分別出任首席資訊科技總監、首席策略總監及首席人力資源總監。此外，陳家樑於今年初獲擢升為宏利香港首席營運總監。

博卓勤專責制定宏利香港的整體資訊科技策略，以及推動各類資訊科技項目以應付業務需求。公司指他在疫情期間善用科技推動公司香港及澳門業務穩步向前，策劃推出專為代理人銷售而設的「虛擬會面」遙距投保平台。履新前，博卓勤為宏利亞洲區營運及資訊科技主管，負責旗下業務部的治理、管控及發展。

湯嘉麗專責制定公司業務的策略重點，以及為宏利的商業模式改進項目進行評估。她並領導新增長焦點項目，包括大灣區的業務發展。她上任前為宏利亞洲策略主管，專責業務策劃及制定新策略，於中國內地、日本、香港及宏利立足的其他亞洲市場擁有豐富經驗。

盧凱欣領導人才資源及領袖人才的發展，以及推動人力資源管理策略以實現業務目標、增進良好的員工體驗和培養高績效文化。她於2016年加盟宏利，專責亞洲區財富及資產管理行政人員招聘，其後晉升為亞洲區人力資源事業夥伴，與經銷、技術及營運、市務、高級分析、客戶體驗及人力資源等多個職能協力推動人才發展。

陳家樑掌管客戶關係、客戶聯絡中心、保險營運及辦公室支援等職能，將會積極開發更多以客戶為中心的服務和流程，並推動電子工具應用，從而繼續革新公司的客戶體驗。履新前，陳先生為助理副總裁，帶領其團隊透過推廣電子工具及流程優化，革新客戶在搜尋及購買方面的體驗，以助公司實現在業務增長方面的雄圖願景。

公司指，今次委任是加強了香港領導層的區域市場經驗和專長，進一步強化領導團隊，以全力推動公司於香港、澳門及大灣區的策略性發展。