港版國安法｜余偉文去信銀行　稱金管局監管方式不受影響

金融管理局總裁余偉文撰文表示，今天去信銀行、儲值支付工具營運商和指定的零售支付系統等機構，從監管者角度說明《港區國安法》的實施並沒有改變金管局一貫符合國際準則的監管政策和指引，也不影響該局的監管方式，該局將繼續根據此前已經實施的各種規則和規定，按一貫的方式進行監管工作，金融機構可以一切如常地運作。

他強調，只要符合現行監管制度，看不到《港區國安法》的實施會對金融機構的日常業務產生任何影響。國際金融機構在香港的分支機構合法地與國際總部或其他海外辦事處分享在香港收集的市場資訊或商業資料的一貫做法、發表對香港經濟或市場前景持悲觀看法的研究報告，以及在現貨或衍生工具市場進行相關監管規則容許的任何金融資產或貨幣的買賣、對沖或沽空活動，皆不受影響。

4月以來香港資金淨流入近140億美元

余偉文表示，過去一年多，香港承受中美摩擦、社會不寧、新冠疫情三重衝擊和嚴峻的考驗，但金融體系仍能保持穩健，市場保持暢順運作，足見制度的成熟和市場的信心，且沒出現資金外流情況，反而港匯過去一段時間一直偏強，自4月以來資金淨流入近140億美元，連番觸發聯匯強方兌換保證。

他續指，香港與此同時作為世界與內地聯繫的主要窗口角色更為顯著，香港與內地間的金融活動在近幾個月來比過往更蓬勃。現時外資持有的A股，接近七成是透過滬港通和深港通購入，本月的北向交易量單日曾達到240億美元；外資對中國內地債券的交易量有一半以上經債券通進行，上半年的交易量比去年同期增長190%，可見該些互聯互通計劃愈來愈受國際投資者歡迎。

他又稱，有金融界人士最近與局方分享了一些香港股市近日的交投數字，單以7月6日至10日一周計算，日均成交約2,200億港元，此交投量比日本高40%，是澳洲的5.5倍，南韓的2.7倍，他認為數字頗令人鼓舞，亦可見香港金融市場的吸引力。

他說，隨着更多海外上市中資企業的回歸潮，及理財通等更多新措施陸續推出，可預期香港的金融業將迎來更多的發展機遇、更大的增長空間，而一個安全、穩定的社會環境將是投資者期盼和樂見。