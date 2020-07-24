華為公布HMS最新進展：月活躍用戶達7億　應用量超8.1萬

隨著越來越多的全球開發者願意與中國企業華為達成合作，參與打造華為自家生態系統HMS（Huawei Mobile Services），對華為佔領海外智能手機市場具有重要意義。

據中國「金十數據」網站報道，華為於7月23日發布最新消息指，該公司自研的HMS生態在全球範圍內實現高速增長。直到目前，華為的全球月活躍用戶高達7億，全球註冊開發者已達160萬，而全球接入HMS Core的應用數量超過8.1萬。

華為自研的生態系統，對於廣大開發者具有強烈的吸引力。圖為華為摺疊屏MateX手機。（視覺中國）

HMS生態系統的對手是美國科技巨頭Google旗下的GMS（Google Mobile Service）應用服務生態。

事實上，海外Android手機亦嚴重依賴GMS，例如Google瀏覽器、Google地圖、Google搜索等基礎應用，所以沒有GMS的支持就無法運行。業界曾戲稱「缺少GMS的海外Android手機是沒有靈魂的」。

因此，在2019年5月得知將無法與Google共用同一個應用服務生態後，華為就加快打造獨立於Google系統服務生態的步伐。而華為消費者業務CEO余承東亦曾表示，華為將面向全球全面推廣HMS服務。