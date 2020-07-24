【持續更新】中美關係轉差　港股收跌557點　 騰訊挫逾半成

美股全線下跌，美國上周新申領失業救濟金人數升至141.6萬人，多過預期，是近4個月來首次上升。蘋果及Tesla被唱空，科技股遭拋售，納指挫2.3%，收市報10461點，下跌244點。道指收報26652點，跌353點。標指結束4日升勢，收報3235點，跌40點。

【16:12】 騰訊挫逾5％ 領跌ATM

中美關係再趨緊張，恒指急挫557點或2.2%，收報24705點。國指跌244點或2.4%，報10080點，全日成交1,667億元。高估值的新經濟股遭拋售，「ATM」全線瀉，騰訊（0700）急跌5.2%，報528元。阿里巴巴（9988）跌3%，報239元。美團點評（3690）跌4.2%，報190.7元。

港交所（0388）跌4.1%，收報360.4元。中國人壽（2628）跌4.3%，收報18元。招行（3968）跌2.4%，收報36.8元。

【15:52】內地股市收市 全見紅

內地股市收市，各指數皆下趺，全日見紅。上證指數全日趺128.34點或3.860%，報3196.77點，最終失守3300點關口。深成指全日趺725.80點或5.313%，報12935.70點。

另外，滬深收市全日趺206.85點或4.389%，報4505.59點。創業板收市全日趺171.83點或6.138%，報2627.84點。

【15:13】康特隆科技午後急瀉近九成

康特隆科技﹙1912﹚午後急瀉，現插近九成，最新報0.34元，插87.9%，成交額1.48億元。

恒指現挫629點，報24633點；國指現挫279點，報10043點。

【14:11】恒指挫逾600點

港股跌勢未止，恒指現挫628點或2.43%，報24646點；國指現挫276點或2.68%，報10049點。大市成交1,164億元。

中國生物製藥﹙1177﹚挫7.5%、九龍倉置業﹙1997﹚挫5.4%、騰訊控股﹙0700﹚挫5.1%。

【13:22】中國生物製藥大挫逾8%

港股午後跌勢加深，恒指現仍瀉逾550點，其中中國生物製藥﹙1177﹚挫8.64%，報9.94元，淪跌幅最勁藍籌股。

另外，騰訊控股﹙0700﹚亦急挫5.02%，而九龍倉置業﹙1997﹚、石藥集團﹙1093﹚及港交所﹙0388﹚皆瀉逾4%。

逆市下，只有三隻藍籌錄升幅，包括中石油﹙0857﹚、中移動﹙0941﹚及電能實業﹙00065﹚，分別升1.43%、0.85%及0.12%。

【13:10】恒指午市跌幅擴至600點

中美角力加劇，恒指半日失守25000點，午後開市後跌幅擴大至600，曾低見24643點，跌幅超過2%；國指亦一度跌逾2.5%，低見10048點。

重磅股騰訊（0700）插4.6%，報531.5元；港交所﹙0388﹚亦跌3.5%，至362.8元。

【12:00】恒指半日失守25000點大關

恒指半日失守25000點大關，中午收市跌近461.31點或1.83%，報24801.69點；國指亦挫205.64點或1.99%，報10119.61點。

內地A股，上證指數半日收跌2.25%，失守3300點關口，報3250.37點；深成指半日收報13190點，挫471點或3.45%。

騰訊（0700）跌4.578%，報531.5元；瑞聲科技（2018）跌3.008%，報58.05元；舜宇光學（2382）趺0.501%，報139.1元。

【11:51】恒指大瀉逾500點 未能止跌

A股跌勢加深，拖累恒指失守25000點大關，累跌逾500點或2.07%，報24738.98點；國指挫228.95點或2.22%，報10096.30點。

騰訊（0700）跌4.12%，報534元。瑞聲科技（2018）跌2.005%，報58.650元。舜宇光學（2382）則逆市升0.286%，報140.2元。

【11:01】港股失守25000點關

港股跌勢加深，恒指失守25000點大關。恒指現挫309點或1.23%，報24949點；國指挫115點或1.12%，報10209點。

騰訊（0700）跌3.4%，報538元。

【09:39】高銀賣啟德地 一度抽升近五成

高銀金融﹙0530﹚遭「追債」，集團擬25億元出售啟德地皮，今早復牌後爆上，一度抽升近五成，現仍升27.3%報1.26元，成交額363萬元。

【09:39】中石油逆市升逾3%

中石油 （0857） 及中石化 （0386）公布轉讓主要油氣管道等資產予國家油氣管網集團，合共涉資逾約4,000億元人民幣。

受消息帶動，中石油逆市升3.2%；中石化則升0.6%。

【09:20】恒指低開222點

恒指低開222點，報25040點。國指低開86點，開報10239點。美科網股遭拋售下，「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌2.7%，開報542元。阿里巴巴（9988）低開1%，報244.2元。美團點評（3690）低開3%，開報192.9元。

港交所（0388）跌1.3%，報371元。中國人壽（2628）跌1.5%，開報18.52元。滙豐（0005）跌0.7%，開報36.3元。