高銀金融出售啟德地皮　涉約60億元　以改善財務能力償還其他借款

高銀金融（0530）擬以25億元出售啟德地皮。集團宣布，終止出售啟德第4B區4號地盤地塊，因協議完成的先決條件未獲達成或豁免。

同時，集團另與買方Sino Shield等人士訂立協議，以25億港元出售持有上述地盤的物業公司全部已發行股份。出售事項完成已於簽署該協議後發生，根據該協議，買方於簽署該協議後的適當時候，將向物業公司提供不多於11.4億元的貸款，以用一筆不少於24.26億元的新融資重續其現有銀行貸款。買方為獨立於5月協議買方的第三方。計及現金及貸款，出售地盤金額涉60.66億元。

另外，各方訂立期權契據，內容關於授出認購期權；物業公司、項目管理人及潘蘇通訂立項目管理協議，關於管理該物業上將進行的發展項目。

高銀金融董事認為，香港整體營商環境日益艱困，以致集團的物業發展及投資業務充滿變數和添加壓力。集團會從出售事項獲取資金25億元，改善財務靈活能力以償還其他借款。期權契據為集團提供機制，使集團能以預先協定價，在特定期間內購回該物業。整體而言，考慮到該協議、期權契據，項目管理協議讓集團在整個期權期間維持對該物業發展的控制權。

高銀金融於7月16日發通告，指旗下公司7月13日接獲數份通知，要求立即還款債務，本金及利息合共35億元，高銀稱擬以兩方式為票據和貸款進行重新融資，包括出售啟德地，及尋求87億元新融資。

高銀金融停牌前報0.99元，今早復牌曾抽升近五成，高見1.48元，現升32%，報1.31元，成交額823萬元。