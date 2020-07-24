習近平考察車企　稱要「把民族汽車品牌搞上去」　長城急升後回

國家主席習近平昨日下午於吉林省考察，參觀了一家中國一汽集團研發總院，並走進實驗室了解企業技術研發情況。習近平稱，要把民族汽車品牌搞上去。

習近平參觀完一汽集團的實驗室，並了解一汽旗下「紅旗」等自主品牌最新車，他表示一汽技術創新和自主品牌建設成果令他感到眼前一亮。

習近平稱，目前國際汽車製造業競爭激烈，信息化、智能化等趨勢不斷發展，對中國來講有危有機，危中有機，一定要把關鍵核心技術掌握在自己手裡，要立志把民族汽車品牌搞上去。

國家主席習近平參觀中國一汽集團研發總院，稱要把民族汽車品牌搞上去。（新華社）

雖然國家主席稱要把汽車品牌搞上去，但投資者卻在股票市場將車股「沽下去」。藍籌吉利（0175）半日先升後跌，半日報16.04元，微跌0.37%，成交11億元。其他汽車股「唔畀面」，比亞迪（1211）半日插7.4%；華晨（1114）跌1.3%；北汽（1958）跌2.3%。

表現較為亮麗的長城汽車（2333），半日一度抽升近15%，高見8.6元，半日收報8.21元，升幅收窄至7.9%，成交額達10.78億元。長城昨日公布中期業績快報，公司中期純利按年大減24%，至11.53億元。