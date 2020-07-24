「港版納指股」全軍盡墨！　市值蒸發逾6000億　溫傑籲分注買入

有「港版納指」之稱的恒生科技指數將於下周一推出，今日是推出前的最近一個交易日，豈料港股跟隨A股急挫，一度插逾600點，收跌557點，報24705點。下周一科技指數會否「出師不利」，還是從回調中反彈？

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，30隻成份股大部分值得持有，建議分注買入，以20天線為買入首注的時機。但他明言，要注意近日中美關係的相關消息，始終「政治市無得估」。

重磅股騰訊今日跑輸大市，挫5.21%，市值單日蒸發2,770億元。（資料圖片）

今日「港版納指」的30隻成份股全數向下，當中28隻跑輸恒生指數。《香港01》統計，港版納指的成份股今日市值蒸發6,371億元，整體市值跌幅為4.27%，跑輸恒生指數今日2.21%的跌幅。

當中，金山軟件（3888）跌幅最誇張，全日插10.18%。市值較細的股票跌幅亦較明顯，恒騰網絡（136）挫逾9%，市值跌至185.8億元；眾安在線（6060）及心動公司（2400）分別跌8%及7.8%。

至於重磅股「ATMX」，阿里（9988）挫3.08%，市值減少1,631億元；騰訊（700）跌5.21%，市值蒸發2,770億元；美團（3690）挫4.17%，市值減少487億元；小米（1810）挫5.27%，市值跌約200億元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑提醒，先注意中美兩國關係，強調政治市「無得估」。（資料圖片）

溫傑：若失守24600點 下望23800點

那麼投資者應否在下周一科技指數正式出台時，追入一些科技成份股？光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，最重要先留意中美兩國的消息轉變，始終目前是政治市，兩國關係難料。若然要追買科技股，可分注買入，先看個別股份的20天線；大市方面先看24600點有否支持，若失守則向下看23800點，屬早前的橫行區底部。

他又指，事實上港版納指大部分成分股已累積很大升幅，當恒指公司宣布推出指數後，連二線股都一併抽起，故此今日在大市回調下走落亦合理。溫傑坦言，30隻成份股大部分都值得持有，而科技指數的相關衍生產品將會推出，有ETF發行商預計最快9月出台，相信屆時科技指數的產品波動性及增長幅度較恒指更加大。