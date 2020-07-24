香港電訊推「一卡一關愛」捐贈本地流動數據　助基層學生、長者等

香港電訊（6823）推出「一卡一關愛」本地流動數據捐贈行動。即日起，市民可於香港電訊、csl或1O1O專門店、Club Like網購平台作認捐，每認捐港幣20元，香港電訊會為受惠者提供價值148元的15GB 4G本地流動數據卡一張。

為答謝捐贈者的支持，捐贈者每認捐20元，可獲20元Club Like購物現金券乙張，次數不限。如捐贈者認捐滿100元，csl或1O1O現有客戶可獲15GB本地流動數據充值一次，而非csl或1O1O客戶可獲15GB 4G Club Sim乙張。

市民可於香港電訊、csl或1O1O專門店、Club Like網購平台作認捐，每認捐港幣20元，香港電訊會為受惠者提供價值148元的15GB 4G本地流動數據卡一張。（公司提供）

是次行動受惠者包括基層學生、長者及無家者/待業者。捐贈者可選擇接受捐贈的受惠機構及學校，包括陳校長免費補習天地、五間中小學校包括中聖書院、中華基督教青年會小學、地利亞修女紀念學校（中學部）、鮮魚行學校、閩僑小學；香港聖公會福利協會、循道衛理楊震社會服務處；以及ImpactHK及啓愛共融基金有限公司。

香港電訊董事總經理許漢卿表示，香港電訊一直致力關心社區，希望集合全港市民的力量，以行動去關愛青少年、長者及其他弱勢社群，並以科技緊密連繫社會。在新一輪疫情下，冀大家再度同心協力，踴躍支持「一卡一關愛」行動。