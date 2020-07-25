韓正：堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段

中國國務院副總理韓正近日在房地產工作座談會上表示，房地產長效機制實施以來，取得明顯成效，值得充分肯定。堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

房地產風險是中國經濟重要風險來源。（視覺中國）

中國官媒新華社7月24日報道，韓正表示，要堅持從全域出發，進一步提高認識、統一思想，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，從各地實際出發，採取差異化調控措施，及時科學精準調控，確保房地產市場平穩健康發展。

韓正強調，要堅持問題導向，高度重視當前房地產市場出現的新情況新問題，時刻繃緊房地產調控這根弦，堅定不移推進落實好長效機制。要全面落實城市政府主體責任，發現問題要快速反應和處置，及時採取有針對性的政策措施。要實施好房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。要加強市場監測，對市場異動及時提示、指導和預警，精準分析市場形勢。要抓緊建立住宅用地市場監測指標體系，定期公開各地土地儲備和已出讓土地建設進展情況，接受社會監督。要發揮財稅政策作用，有效調節住房需求。要持續整治房地產市場亂象，依法有效查處違法違規行為。要做好住房保障工作，因地制宜推進城鎮老舊小區和棚戶區改造，著力解決城市新市民和年輕人住房問題。