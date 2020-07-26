小數據．小菲｜港版納指是HOT，還是NOT?

投資者的目光都聚焦於明天（27日）誕生的恒生科技指數，因為港股自疫情以來在ATMX帶動下，令新經濟股出現了亮麗的表現，單上周一便令港股多增一萬億的市值。究竟這是科網牛市的開端，還是水尾？

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團點評（3690）和小米（1810）、中芯（0981）近三個月的升幅介乎四成至一倍不等，相比美股蘋果、亞馬遜和Tesla同期的升幅計算也不算太誇張。不過，不少春江鴨卻趁這個黃金機會高位套現，成為疫市的大嬴家。

騰訊主席馬化騰及總裁劉熾平，上月合共減持逾千萬股騰訊股份。（資料圖片）

三大科網巨頭套現數百億人民幣

首先，國內三大科技巨頭： 馬雲、馬化騰和洪磊，在過去九個月都用不同的方法套現。

根據福布斯的統計，沽出最多的是已淡出阿里巴巴的馬雲。透過在港掛牌，馬雲的股權由原來的6.4%，減至4.8%，以市價計算估計套現96億美元，目前持有的股份值490億美元。

其左右手蔡崇信亦跟隨減持約14億美元，並持有約130億美元的阿里股份，繼續成為最富有的加拿大人。

騰訊主席馬化騰在上月分四次減持約964.78萬股，股價介乎433至450元，套現超過42.69億元。若他耐心多一個月，隨時可多套現數以億元計。不過，他每一次出貨，接貨者都「有得執」，因為股價都是長升長有。

他的左右手總裁劉熾平在六月底及七月初亦跟沽50萬股，股價介乎約498至523元，亦套現逾2.5億元。

拼多多的創辦人洪磊則用另類減持法。七月初他公布把放棄行政總裁一職當天，同時宣布把股權轉到另外三家公司，令實際持有股權由原來的44.3%，減到29.4%。洪磊轉讓7.7%股份到一家專門負責科研及社會責任的公司，又損出2.4%股份到一家慈善信託公司，亦把3.7%股份轉到一批當日投資他們的天使投資者。

總而言之，洪磊轉讓股份值14.7億美元，目前他持有併多的股份仍值291億美元，令他成為中國第五大首富，因為併多多打敗京東，成為國內電商公司的老二。

留意Softbank和Nasper高位出貨

三大科網巨企的大股東，或許皆有計劃﹑有秩序地套現股份，其中以阿里早期投資者日本軟銀(Softbank)，希望出售約140億美元的股份，以解決燃眉之急。同樣地，南非大股東Naspers自2018首次減持後，最快明年初便可以再售騰訊股份。

科網公司的股東及董事如要套現，或需靠港版納斯達克指指數所帶來的熱潮效應。事實上，環球疫情嚴重打擊各行各業，卻加快虛擬、網上和「宅經濟」的發展，令投資者憧憬新常態下的新經濟發展。

科創巨富減持陸續有來

適值國內創科板於7 月22 日慶祝一周年紀念，其中25家科創板公司十分期待這個日子，因為他們有超過2,100億人民幣的股份值將獲得解禁。據上海證券交易所官網數據，截至7月21日，科創板共有133家上市公司，總市值為2.54萬億元人民幣，總流通市值4,663.71億元，平均市盈率97.66倍。

可以預期，未來一年將會是科創公司老闆、高管和投資者的收割期。七月初，美團創辦人王慧文宣布提早退休，並在高位沽出三億元，仍持有2,000萬股，即40億元的股票。小米非執行董事兼早期投資者晨興董事劉芹於七月中套現約2億元，尚餘股市市值都超過2億元。這些早期投資者的套現活動相信會陸續有來。