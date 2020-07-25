滙豐﹕美方對華為發起的調查非由該行引起

就《人民日報》及官方媒體引用加拿大法院孟晚舟文件，質疑滙豐夥同美國陷害孟晚舟，滙豐今日於微博官方公眾號開腔回應事件。

該行指出，由於並非案件當事方，且案件尚處於法律程序中，因此從來沒有公開評論案件的詳情，惟近日關注到有媒體對案件進展最新報道中存在對事實的誤讀，因此希望就報道裡提及的幾個原則問題向公眾說明。

滙豐解釋，沒有參與美國司法部關於對華為展開調查的決定，也沒有鼓動美國司法部這樣做，要沒有介入美國司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定。華為事件發展的網絡非常明確顯示，美方對華為發起的調查不是由滙豐引發的，美方對華為的詳細審查在滙豐集團2016年末被捲入之前早已存在。

滙豐對華為沒有任何惡意，也沒有構陷華為。滙豐集團向美國司法部提供的材料是應並官方正式要求提供，又指出在回應美國司法部信息時，該行僅是提供事實性信息，並無編造證據或隱瞞事實，亦不會歪曲事實或為了該行利益而傷害客戶。

強調未設置陷阱誘捕華為

該行從未設置陷阱誘捕華為，又指出關注到2012年12月及2013年1月媒體關於華為與星通關系的負面報道後。該行向華為進行例行詢問，這是履行銀行了解客戶義務的正常流程。

最後需要再次強調的是，滙豐所秉承的價值決定不會為了自身利益而歪曲事實或蓄意傷害他人利益。對滙豐而言，有賴於國際間的合作與信任來為該行正常運營提供良好營運環境；同時亦希望社會各界充分理解跨國銀行必須遵守國際規則，並對其服務國際客戶及本地市場的價值及貢獻作出公正評價。

滙豐根植中國150多年，從未間斷對內地服務，改革開放40多年來，該行更是中國經濟及社會發展的堅定支持者及積參與者。未來該行會繼續在業務﹑服務﹑人才及技術等各方面增加對內地市場的投入，一如既往為中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻。