【新冠肺炎】宏利：截至5月底　為600宗索償個案作賠償

新冠肺炎疫情持續，宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道在傳媒電話會議中表示，截至5月底，已為600宗索償個案作賠償，當中包括住院保障、特別現金保障、強制隔離保障等，成功索償率逾90%，而所作出賠償的個案當中，部分屬確診個案。

宏利今推出「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2（加強版）」兩款危疾保障計劃（新計劃），作為「活耀人生危疾保」（舊計劃）的升級版，新計劃涵蓋癌症、心臟病和中風，且為危疾後嚴重影響日常生活的傷殘，提供額外100%保障，以及就深切治療住院提供保障，涵蓋受傷及將來未知疾病。計劃提供保障至100歲，涵蓋112種危疾及疾病，可透過虛擬會面遙距銷售等方式購買，但不包括BuySimple網上平台。

兩款新計劃均會涵蓋保單中列明及未列明的疾病，涵蓋遠超傳染病。受保人如須入住深切治療部連續3日或以上，即使是計劃中列明的112種危疾及疾病以外的未知疾病、受傷或嚴重傳染病，可獲相當於名義金額20%的保障，以作即時財務支援。

根據新計劃，在首次嚴重危疾索償後，客戶仍可享有持續守護保障，包括額外兩次癌症保障，以及額外兩次心臟病或中風保障，每次為名義金額的100%，直至受保人85歲。「活耀人生危疾保2 （加強版） 」每年就癌症治療提供經濟援助，即在得到嚴重危疾索償後的第二及第三年，計劃會再就癌症治療每年分別提供相當於名義金額30%的加強保障，保障總額最高可達名義金額的480%。

新計劃較舊計劃加價最多3%

以「活耀人生危疾保2」與舊計劃價錢相比，倘35歲非吸煙人士買名義金額6.25萬美元（約48.75萬港元），保費年期25年計，新計劃比舊計劃貴2%至3%。

紀榮道稱，兩款新計劃提供市場首創的生活守護保障，從首次嚴重危疾索償後180日起，如受保人連續180日或以上無法自行進行六項列明「日常生活之活動」的其中兩項或以上，並且在整個活動過程中需要他人從旁協助，計劃會為客戶提供相當於名義金額100%的額外支援保障。這些列明活動包括沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食。

至於舊計劃則下架，已持有者的保單繼續有效，他們可即日起至今年12月31日參加「危疾定義更新計劃」，增購今日新推出兩款危疾保障計劃，以涵蓋更多保障。