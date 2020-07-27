騰訊價值被重估？中信證券上調目標價至650元

騰訊（0700）將於8月12日發布第二季度業績，中信證券發表報告，認為騰訊是當前中國市場最具投資價值的公司之一，資本市場正在對騰訊進行重估，該行將騰訊目標價上調至650元，即較今日收市價520元仍有25%上升空間。

中信證券指，目前金融及企業業務佔騰訊整體收入比重已超25%，預計未來將成騰訊中長期成長性的主要來源。其中，首季金融業務對公司運營利潤貢獻已達10%，預計2022年有望提升至20%，而螞蟻集團上市預期有助騰訊金融業務重估。

遊戲方面，該行指騰訊頭部主力產品王者榮耀、和平精英兩款產品長期處IOS中國區暢銷榜TOP 2，預計生命周期有望維持5年以上，今年6月新上線的荒野亂鬥目前穩定在暢銷榜TOP 10。此外，新遊戲儲蓄充足，包括DNF手遊、LOL手遊、使命召喚手遊等。

該行預計，騰訊廣告業務中期仍將維持20%以上複合增速，其中朋友圈廣告從第三條開放到第四條開放，用時不足1年，表明公司在用户體驗、商業變現之間已經實現了較好的拿捏，長週期朋友圈廣告填充率持續提升並不需要過多擔憂，同時伴隨微信生態擴展，小程序、「看一看」、「搜一搜」等廣告庫存亦在不斷湧現。

予21年預測市盈率39倍估值

中信證券表示，騰訊在社交、遊戲、廣告等互聯網業務收入持續增長、盈利提升。此外，騰訊會議、企業微信等新爆款應用，有助公司業務從單純的娛樂端向協同辦公、SaaS服務端拓展，有助在2B端打開估值空間。此外，市場對公司投資組合規模認知不足，公司價值亟待重估，給予2021年預測市盈率39倍的估值，上調公司目標價至650元。