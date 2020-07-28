港版國安法｜亞太區多個地區競逐成香港繼承者　邊個可跑出？

港版國安法已正式實施，雖然本港多個財金監管部門指出，法例實施後不會對香港國際金融中心地位不變，但是美國卻以《香港自治法案》反制，香港成為中美角力磨心。在政經前景不明朗下，香港國際金融中心地位或受影響。同時日本及澳洲及區內國家，有意推出優惠措施，以吸引對港版國安法存疑的銀行及資產管理機構，但金融專家認為，即便機構轉移陣地，亦會考慮新加坡。

《路透》引述專家指出，香港金融機構即便想部份遷移，區內國家的高稅率及成本﹑臃腫的官僚機構和文化差異也構成巨大挑戰；新加坡與香港的相似性，讓前者擁有優勢，卻未有積極爭取。

全球許多金融機構把亞洲總部設在香港。可是港版國安法實施以來，不少企業重新評估在香港業務。區內其他國家希望從這疑慮中獲利，如日本政府早前已將吸引優秀人才資源，以建立全球金融中心納入經濟政策路線圖，執政黨提出草案，包括提供簽證優待，以及精簡投資管理牌照審批。

南韓釜山正向金融企業提供減稅及免租辦公室，台灣金管會亦倡議其民主制度﹑防疫展現政府治理效能等軟實力，以吸引外資。

新加坡在多個層面，與香港最相近。（資料圖片）

日本及澳洲企業稅率偏高

惟報道亦有引述專家指出，日本在稅收﹑官僚主義﹑勞動成本高企及英語流利程度等，促使金融機構難將東京作為區域金融中心，同時香港的16.5%企業稅率，只為日本及澳洲一半左右。

報道又指出，香港的國際化生活方式吸引力之一。語言與文化上的困難，加上缺乏充足的金融基礎建設，讓南韓及台灣的努力或無功而返。

報道引述專家指出，新加坡或最能受惠，因當地企業稅率為17%﹑商業環境友善，加上本身已是金融中心，以及人口﹑經濟型態等，新加坡與香港最相近。