曾俊華專欄｜香港已Game Over？　薯片叔叔﹕相信行動改變現狀

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。

提倡自保非壞事

初就任財政司司長時，我開始了寫網誌的習慣，一是希望能夠透過文字，與大家分享我的想法；二是為了聽取各方的不同意見，調整施政方針。雖則辭任公職至今已有幾個年頭，擱筆也有一段日子，但慶幸仍有很多市民會樂意找我「傾計」。

近年隨著社會變化和嚴峻的疫情，香港人普遍漸趨悲觀，有人說香港已Game Over，又指港人失去保護云云。看著大家對未來的看法越來越消極，我和大家一樣感到無奈，但我更相信我們需要用行動去改變現狀。

我這陣子聽得最多的就是「自強」、「自救」和「自助」，歸納起來，不外乎是「自保」兩個字。其實提倡自保並不是壞事，「自保，自己救自己」也不是空話。

我還記得在政府部門工作的那些年，每一天恍如置身一艘航空母艦當中，不僅是因為所有決策都需要層層推進，外來的一切聲音更被厚厚的鐵板擋住。社會變遷之大，又能如何及時反應呢？ 與其單純依賴靈活性較低，反應遲緩的架構，倒不如結集坊間各界的力量，用群眾力量推動香港邁向進步。

曾俊華指，提供出自保非壞事，「自保，自己救自己」也不是空話。（資料圖片﹚

2020年已不是區區一組數字那麼簡單。2020年是難熬的，也是難得的轉機。我會視之為一個契機，好讓我們可以重新審視這個充滿不確定性的時代。我決定重新執筆，希望再次憑藉文字的力量，和各位香港人分享自己對未來的看法。藉著昔日的經驗，我們互相交流勉勵，一起適應變化，掌握變化，為下一個挑戰的來臨做好準備。

2020年是難熬的，也是難得的轉機。我會視之為一個契機，好讓我們可以重新審視這個充滿不確定性的時代。 曾俊華

不時有人問我：為何退休後還這麼「多事」，不好好享受久違的閒適生活，反而要加入年輕人主導的科創行業？說實話，我並不認為今時今日還有「退休」這個概念。隨著科技進步、人均壽命提升，現代人從退休到壽終正寢，起碼尚有二、三十年時間。如坊間定義，我還不算是個「中佬」。難得可以卸下公僕的包袱和壓力，自己決定所想和所做的事，我怎可能放下自己的一直以來的興趣和追求，反倒做一個百無聊賴的「廢老」呢？

曾俊華指出，早於求學時期已對科研著迷。（資料圖片﹚

我從求學時期起，就對科研著迷，那團火至今仍未熄滅。適逢創科走進發展戰略機遇期，我實在無法按捺住對新時代的興奮和好奇。不知道大家有沒有看過《星際迷航》(Star Trek)，當中有一個堪稱萬能的掌上診斷儀器。只需用儀器掃描病人的身體，即能快速了解患者病情的輕重，以及病因等資料。想不到這個本應在廿三世紀才誕生的科技，在2017年就已經面世，我們現在也有類似的醫療設備，可以遙距診斷出多種疾病。在「疫戰」當前，我們更應思量如何保護自己和身邊人，為應對未來的挑戰踏出第一步。

仔細想想，也不用過分驚訝。畢竟人工智能及大數據等科技，早於上世紀五、六十年代已有不少討論。身為前人眼中的「未來人」，結合科技可將以往看似天馬行空的想法付諸實行，帶來更多具顛覆性的產品和服務。

世界正以史無前例的速度變化著，稍一失神就會跟不上節奏。香港人的「任性」就是捨易取難，不會甘於成為被推倒的前浪。 曾俊華

曾俊華指出，香港是一個充滿活力的地方，實力不遜於其他地方。（資料圖片﹚

有意見指，本港發展落後於人，但試問世上有哪一個地方稱得上是絕對領先呢？世界時刻在變，誰能先拔頭籌，還是未知之數。香港是一個充滿活力和熱誠的地方，論實力，絕對不亞於其他地方。作為未來的建構者，別打定輸數，只要每個人用力前行，定能推動社會走向更璀璨盛世。

世界正以史無前例的速度變化著，稍一失神就會跟不上節奏。香港人的「任性」就是捨易取難，不會甘於成為被推倒的前浪。

就讓我們與香港繼續同行，逐步壯大我城的優勢，迎接自保時代。