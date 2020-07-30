中銀證券籲中央政府需就中資行遭美國金融制裁作準備

近期中美雙方關係持續升溫，中銀證券發表報告，不排除美國做出非理性事情，特別是針對中資銀行個體實施金融制裁，認為中央政府及中資銀行需要在思想及措施上，提前作準備。

中銀證券建議，中國可採取參考環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）報文格式，推動內地與港澳之間跨境收付使用獨立報文系統，適時制定頒布中國的「阻斷法」，特殊情況下考慮外匯調控貨幣換錨等宏觀層面上措施。

在微觀層面上，中國需要加強輿情監測並擬定應對計劃，加大反洗錢力度，維護及發展海外非美元清算行代理行關係，引導境內企業減少美元計價結算等。

該行認為若僅是美國單方面發起制裁，美國會傾向使用紐約清算所銀行同業支付系統（CHIPS），限制使用SWIFT很可能是在西方聯合制裁情況下才會發生。

該行建議推動內地﹑香港及澳門三地的跨境收付利用CIPS專線報文，或開發新的報文系統，以減少對美國的國際支付信息暴露。由此造成全球國際支付信息數據缺口，可與SWIFT系統建立總量信息交換機制。報告又指出，中國可以擴大境內外幣支付系統（CFXPS）使用範圍。

該系統由人民銀行於2008年4月推出，境內金融機構可透過該系統完成外幣清算，外匯資金划轉完全在境內完成，免受貨幣發行國監控，惟仍無法避免美方行使「長臂管轄權」進行連帶制裁。