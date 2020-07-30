瑞銀下調本港經濟今年預測　由萎縮6.8%惡化至8%

瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎認為香港實體經濟面臨新一波挑戰，將2020年GDP增長率預估值從之前的負6.8%下調至負8%，市場預期為負5.5%。

他表示，2020年2季度香港經濟按季萎縮0.1%、按年萎縮9%，略遜於瑞銀預期的萎縮8.9%。展望未來，該行認為新一波疫情恐將導致民間部門消費和香港經濟活動再度下行，拉動按季增長，儘管出口前景或因內地增長改善而改善。瑞銀調整後的預測假設到3季度末疫情受控且人員流動限制放鬆，進而推動4季度經濟活動按季改善。

鄧維慎認為，儘管實體經濟面臨挑戰並出現了一些外部變化（美國取消香港特殊地位待遇），但香港應會保持總體的金融穩定性，主要得益於香港在過去幾十年建立的強大的宏觀審慎基礎。最近的資料仍表明港元強健、流動性環境穩定。「儘管我們下調了增長預測，我們仍預計香港會保持較強的金融穩定性。」

他又稱， 5月份香港的失業人口按年近翻倍，令失業率升至多年來最高點。有些行業（比如餐飲酒店等）的失業率觸及紀錄高位。新一輪疫情給商業環境、勞動力市場和居民收入增添了較大壓力。港府已出台大規模財政計畫，規模接近GDP的10%。面對新挑戰，港府或推出更多措施，比如擴大抗疫基金和保就業資金以為實體經濟提供支撐。香港的財政儲備占GDP的比例仍接近29%，這令港府有能力這樣做以應對增長的螺旋式下滑。