恒隆地產中期轉盈為虧　半年蝕25億　香港物業租賃收入跌5%

恒隆地產（0101）公布中期業績，截至今年6月底止六個月，連同物業公允價值減少，中期轉盈為虧，半年蝕25.37億元，去年同期則錄得35.16億元盈利。每股虧損0.56元，中期息每股派0.17元，按年持平。

期內，集團收入為 41.84億元，與去年同期相若。營業溢利下跌5%至30.41億元，集團指主要由新型冠狀病毒疫情帶來的不利影響所致。撇除物業公允價值減少，中期股東應佔基本純利錄得19.89億元，按年減少一成，每股盈利為0.44元。

內地租金收入按年增4%

其中，物業租賃收入方面，內地的租金收入按年增加4%，至22.77億元；相反香港則下跌5%，至19.07億元，當中住宅及服務式寓所租金收入按年大減14%。恒隆指，香港區租金收入下跌是反映新型冠狀病毒疫情及社會動盪所帶來的雙重影響，已採取措施紓緩租戶的龐大經營壓力，包括提供租金寬減及其他支援措施。

集團稱，2020年下半年的表現將取決於內地零售業務的恢復程度，尤其生活時尚方面，因為奢侈品的復甦速度已証實比預期為快，以及香港社會經濟的穩定性。

尋求機會出售港非核心物業

集團預計內地物業業務於第三季度全面復甦，並將繼續錄得穩健的內部增長，旗下多個商場的新奢侈品店舖陸續按計劃開業，加上，上海港匯恒隆廣場的資產優化計劃將於今年下半年完成，有助實現收入增長。香港方面，會繼續銷售於香港已落成的住宅物業，並尋求出售非核心物業的機會，另外有兩個重建項目正在進行。

至於母公司恒隆集團（010）中期同樣轉盈為虧，半年蝕15.95億元，去年同期則錄得盈利37.09億元；每股虧損1.17元；中期息每股派0.19元。