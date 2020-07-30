國藝擬換股全購康宏　冼國林︰疫情「照妖鏡」　單一業務風險好高

國藝娛樂（8228）昨日宣布，擬以換股方式全購康宏環球（1019）。國藝主席冼國林今午舉行線上記者會時表示，公司6月完成債務重組，已成功集資，下一步是要擴展公司業務，以減低單一業務風險，收購康宏可達致分散風險的目的。

冼國林續稱，在疫情「照妖鏡」下，單一業務風險好高，而看中康宏，主要由於對方擁有龐大的銷售網絡，以及金融專業知識，可借機發展電子金融業務。他強調收購成功後，不會放棄「老本行」影視娛樂業務，反而可兼顧一起發展，如透過康宏銷售團隊推出影視文化金融品，例如門票。

未就全購 與康宏股東接觸

問及收購細價，例如擬發行多少新股作收購等，冼國林表示有關條件仍未獲監管機構批准，暫時未能透露，但就透露在提全購前，未接觸康宏任何股東，「未知佢地反應」。他稱，會提出合埋的條件，交由康宏股東考慮，但他們接受與否，不是他的責任，「我們每個月都會檢討收購進度，如雙方達致好的協議，又滿足到監管要求，相信好快成事。」

冼國林又指，發行新股作收購，不涉現金，對公司財務無影響，又不擔心會攤薄現有股東利益，「餅大咗，實際價值都大咗」。

康宏環球早前爆股東內鬥，仍在停牌，冼國林認為，該公司這兩年管理層的表現不錯，作出了不少改善的計劃，現時管理層監控及管理能力較以前大大加強。