IT首季港澳市場同店銷售跌近5成　稱季內盈轉虧

IT（0999）公布截至今年5月底止的現財年首財季營運數據，其中港澳市場同店銷售按年下跌49.1%﹑內地市場同店銷售按年跌11.8%，日本及美國市場同店銷售按年跌66.1%。

公司又指出，期內整體毛利率按年跌8.8個百分點至55.1%，其中港澳市場毛利率跌9.5個百分點至49.9%，內地市場毛利率按年跌8.7個百分點至55.3%，日本及美國市場毛利率按年跌7.8個百分點至64.5%。

IT指出新冠肺炎疫情下，公司首季銷售遭受重創，大部份市場店舖需要縮短營業時間，或部分地區店舖需要暫時關閉，因此同店銷售增長於期內維持下行趨勢。

提高折扣刺激銷量

公司表示最初策略是主攻正價銷售及減少折扣優惠活動，以維持毛利率，卻面對異常艱難的市況，最終不得不提高折扣幅度以刺激銷量。

為減少在充滿挑戰的經營環境下所帶來的負面財務影響，繼續對所有部門採取成本控制工作，並且重新編排工作計劃優次，以及加強流動資金狀況。然而有關成本控制措施不足所省卻的開銷，不足以抵銷期內銷售及毛利率下降。

公司又指出據已審閱的營運數據，對比去年同期淨純利，首季度錄得淨虧損，現時仍難以準確評估及量化疫情，及全球各地社會的不穩定局面所帶來的負面影響，料旗下業務在今年餘下時間仍面臨嚴峻考驗。

時間廊母企首財季 生意額挫近七成

另外，時間廊母公司寶光實業﹙0084﹚亦公布，截至6月底止3個月，零售業務營業額7,820萬元，按年急降66.8%。

公司指，生意額下跌，主要受新冠疫情影響，個別國家實行封關及流動限制，導致個別營運地區的實體店暫時關閉。