業績好於預期　美股四大科技巨頭盤後市值激增

美股7月30日收盤後，美國四大科技巨頭蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和穀歌母公司Alphabet發佈好於市場預期的最新財報。

綜合媒體7月31日報道，上述四家公司都發布了強勁的盈利數據，並多數超出分析師預期。受此提振，四大科技巨頭盤後市值總和猛增2,000億元（美元‧下同）。

美四大科技巨頭良好業績料成美股「興奮劑」。（視覺中國）

截至收盤，蘋果、亞馬遜、Alphabet和臉書市值總和為4.9萬億元。考慮到30日盤後交易的漲幅，截至31日開盤這四家公司的市值可能會突破5.1萬億元。

財報顯示，亞馬遜二季度營收889億美元，遠超市場預期的818.5億美元。每股收益10.3美元，預期1.34美元，前值5.22美元，按年接近翻倍；AWS雲計算業務收入108億美元，預期110美元。亞馬遜盤後市值飆升778億美元。

蘋果最新發布的截至2020年6月27日的第三財季季報顯示，實現淨利潤112.53億美元，市場預期88億美元和2019年同期的100.44億美元。營收方面，蘋果第三財季營收596.9億美元，分析師預期523億美元。以蘋果盤後6%的漲幅估算，值上漲了1,002億美元。

臉書二季度淨利潤51.78億美元，市場預期38.7億美元，2019年同期26.16億美元，按年增長97.93%；營收186.87億美元，市場預期174億美元，每股收益1.80美元，市場預期1.39美元。臉書盤後一度大漲6%。以此估算，市值飆升410億美元。

Alphabet第二季度總營收為382.97億美元，比2019年同期的389.44億美元下降22%，但高於市場預期的373.89億美元。按照美國通用會計準則，Alphabet第二季度淨利潤為69.59億美元，比2019年同期的99.47億美元下降30%，但遠高於市場預期的56.79億美元。谷歌盤後一度漲超2%，後漲幅回落至1.06%。以1.06%漲幅計，穀歌市值上升111億美元。

7月早些時候，蘋果、亞馬遜、Alphabet、臉書、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）六家大公司，幾乎佔據了納斯達克100指數的全部市值，該指數由100家大型公開交易的非金融機構組成。