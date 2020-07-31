7月份中國製造業PMI為51.1 　連續5個月高於臨界點

中國國家統計局公佈數據顯示，7月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.1%，比6月上升0.2個百分點，連續5個月位於臨界點以上。

從企業規模看，大型企業PMI為52%，比6月微落0.1個百分點；中型企業PMI為51.2%，比6月上升1個百分點；小型企業PMI為48.6%，比6月下降0.3個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為54%，比6月上升0.1個百分點，連續5個月高於臨界點，表明製造業生產量按月持續增長。

新訂單指數最新報51.7%

新訂單指數為51.7%，比6月上升0.3個百分點，連續3個月回升，表明製造業市場需求逐步回暖。

原材料庫存指數為47.9%，比6月回升0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。

從業人員指數為49.3%，比6月回升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有改善。

供應商配送時間指數為50.4%，雖比6月微落0.1個百分點，但仍在臨界點以上，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。