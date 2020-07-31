蘋果股份一拆四　延遲推新iPhone

蘋果公司公布第三季，截至6月底止，每股盈利2.58元 ( 美元 ‧ 下同 )，勝過分析員預測的2.04元；收入升11%至596.9億元，分析員預測為522.5億元。同時，蘋果建議股份一拆為四。另據《雅虎財經》報道，蘋果財務總監Luca Maestri與分析員講述上季業績時證實，將延後數周新一代iPhone的推出時間。

翻查資料顯示，蘋果曾5次拆細股份，對上一次為2017年，當時股價升穿600元後，宣布1拆7。

庫克﹕5及6月有改善

蘋果行政總裁 ( Tim Cook ) 庫克指出，受「新冠肺炎」大流行衝擊下，第三季業績是客戶對蘋果產品及服務的信心投票。庫克接受《路透》訪問時稱，疫情衝擊4月收入，但情況在5月和6月有改善，經濟亦受惠於政府的刺激措施。

蘋果披露，每項業務都錄得按年升幅，雲服務和Apple Music在內的服務收入升14.85%至131.6億元，分析員原預測為131.8億元；iPhone收入264.2億元，分析員預測為223.7億元；Mac電腦收入70.8億元，分析員預測為60.6億元；iPad收入65.8億元，分析員預測為48.8億元；其他產品收入有64.5億元，分析員預測為60億元；邊際利潤率是38%，符合預期。

料新一代iPhone為蘋果首款5G

另外，Luca Maestri表示，與上年9月推出新一代iPhone的時間相比，今年新一代的推出時間或要延遲數周。

市場預期，新一代iPhone將會是蘋果首款5G電話，意味著新產品上載及下載速度將會更快。有分析員認為，隨着新一代iPhone推出，可能成為蘋果新超級周期 ( super cycle ) 的開端，即大量忠心用家會選擇換機。若果蘋果決定推遲數周開售新一代iPhone，勢必影響公司本季業績。