亞馬遜獲批Project Kuiper與SpaceX展網絡競爭

美國聯邦通訊委員會 ( FCC ) 周四宣布，批准亞馬遜 ( Amazon ) 建設衞星互聯網網絡Project Kuiper，據了解亞馬遜將投入超過100億元 ( 美元 ‧ 下同 ) ( 約780億港元 ) 落新計劃，建構一個由近地軌道3,236顆衛星組成的網絡，分五階段完成，首階段578顆衛星進入近地軌道後，將可提供服務，亦助亞馬遜與馬斯克 ( Elon Musk ) 旗下太空探索企業SpaceX的Starlink網絡競爭。

亞馬遜表示，Project Kuiper旨在為消費者、政府、企業提供高速互聯網服務。亞馬遜高級副總裁Dave Limp在一份聲明中表示，現時仍有不少地方互聯網服務不穩定或更缺乏相關服務，Kuiper可改進以上情況，100億元投資可將在美國創造就業及完善基建。亞馬遜更指，Project Kuiper還會幫助到無線運營商在新地區部署5G和其他無線服務。

亞馬遜暫未透露計劃推進的時間表，FCC就稱網絡設計尚未完成。摩根士丹利預期，計劃可為亞馬遜帶來潛在1,000億元的收入機會。

Project Kuiper將與馬斯克旗下Space X的Starlink網絡展開競爭，Space X上年已開始發射超過500顆衛星，望可在今年為消費者提供高速網絡服務。

亞馬遜周四收報3,051.88元，收市後公佈季度業績亦大勝預期，盤後漲半成。