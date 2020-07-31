路透：傳國務院對支付寶及WeChat展開反壟斷調查

根據《路透》報導，在人民銀行的推動下，國務院反壟斷委員會正考慮要否對螞蟻集團旗下的支付寶 ( Alipay ) 及騰訊 ( 00700 ) 旗下的微信支付 ( WeChat ) 展開調查，並已收集兩間企業資料一個多月。

《路透》引述消息人士指，人行建議委員會對內地非銀行的支付公司進行反壟斷調查。消息人士表示，委員會現時仍未就是否進行調查作出決定，但會非常認真地考慮人行的建議，雙方正在遊說官員放棄調查。

螞蟻集團現正在計劃在香港及上海雙重上市，估值將可能涉超過2,000億美元 ( 約1.56萬億港元 )，任何的調查都有機會影響螞蟻集團的上市計劃。

支付寶市佔率達55%

據國內諮詢公司數據顯示，2019年的第四季，中國的手機銀行市場交易額約56.2萬億人民幣 ( 8萬億美元 )。公司估計，支付寶控制著55％的市場，另外騰訊的金融科技業務 ( 大部分為微信支付 ) 擁有著39％的市場。

有關當局一直都渴望削弱雙平台的統治地位。為鼓勵較小規模的平台進入市場，人民銀行上年曾表示，計劃標準化QR code支付的互操作性。

中國立法機構亦自11多年來首次就反壟斷法的重大修訂作出討論，其中包括擴大對評估公司就市場控制的標準。

國務院、人民銀行、螞蟻集團及騰訊，仍未就相關報導作出回應。