摩通稱美股面臨回調風險　但大跌機會不高

資產管理公司摩根大通在最新公佈的一份報吿中指出，如果美國經濟數據不及預期，那麼接下來數週內美國股市將面臨一定程度的回調風險，但大跌的可能性不大。

據《彭博》周日（2日）報道，該行市場策略師諾曼德（John Normand）等人在報吿中指出，鑑於宏觀環境變得混亂，因此一些顧慮的存在是合理的，如果8月初的就業和零售數據仍弱於預期，那麼股市存在一定程度的回調風險，但考慮到積壓方面的需求以及美國國會即將出台的一系列財政紓困措施，因此股市大跌的可能性不大。

此外他們還指出，鑑於大多數對沖基金以及平衡型基金的頭寸部署情況，市場很難出現跌幅達到10%的回調。

在多種紓困措施的支持下，美股走勢目前已與美國經濟消息面出現脱鈎。（Reuters）

對此報道指出，受美國政府採取史無前例的財政和貨幣刺激措施影響，美股標普500指數已從3月低點反彈近46%，但也有很多分析人士指出市場存在回調的可能性，此外還有一些公司內部人士已開始拋售股票。

據瞭解，白宮辦公廳主任馬克•梅多斯（Mark Meadows）在接受媒體訪問時表示，儘管共和黨與民主黨就新一輪新冠病毒紓困法案的協商邁出了「正確的一步」，但由於民主黨方面堅持要在短期內擴大失業救濟金規模，因此他對兩黨短期內達成協議感到不樂觀。

另一方面，根據美國勞工部7月30日公佈的數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，美國7月25日當週首次申請失業救濟人數為143.4萬人，高於前值的141.6萬人；累計續請失業救濟人數1,701.8萬人，高於前值的1,619.7萬人。

目前市場預計美國7月30日當周首次申請失業救濟人數為141.5萬人；累計續請失業救濟人數為1,694萬人。

另據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公佈的數據顯示，截至目前美國累計確診新冠肺炎病例數為4,667,955例，其中154,860例死亡。