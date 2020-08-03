恒生鄭慧敏：料下半年息差續受壓　未有裁員減薪計劃

恒生銀行（0011）中午已公布中期業績，隨著舉行電話會議，該行副董事長兼行政總裁鄭慧敏稱，預期低息環境持續，相估下半年淨息差繼續受壓。該行會密切留意經濟情況及企業盈利，傾向繼續精簡程序以節省開支，目前未有裁員、減薪及「無薪假」措施。

恒生銀行財務總監梁永樂指，雖然該行期內壞帳增加，但信貸質素仍然良好，目前沒有需要大幅收緊貸款要求，又指暫時壞帳撥備依然足夠。被問及下半年是否需要增加撥備，他提到由於該行的撥備模型具有前瞻性，已預視下半年更差的情況，但日後亦視乎未來疫情是否更加嚴峻，會繼續注意信貸質素而增加撥備。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，未來兩季仍然會基於業績表現、社會經濟環境，以及監管機構因素而決定派息。（羅君豪攝）

恒生宣布派第二次中期息0.8元，較去年同期1.4元，跌42.9%。派息後一級資本比率仍高於16%，被問到今次派息是否過於保守，鄭慧敏解釋指是派息是基於業績表現、社會經濟環境多項因素，而今年監管機構亦提醒銀行業要預留資本應付疫情的挑戰，平衡各方睇法後，董事局決定派第二次中期息0.8元，會密切留意疫情及大環境，未來兩季亦會按照上述考慮而決定派息。

對於國安法，鄭慧敏認為香港國際金融中心，而恒生是受監管的香港銀行，會跟隨香港法律及法規。而早前公司發公告指鄭慧敏身體抱恙，正接受治療，她亦在會上回應，目前身體狀況良好，外界無須擔心。