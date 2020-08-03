滙豐控股CEO祈耀年重申無意遷冊　稱上半年已裁減4000人

滙豐控股（0005）今日公布中期業績，上半年列帳基準除稅前利潤為43.18億元，按年減少65％，差過市場預期。對於該行身陷中美矛盾，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議上表示，上半年中國業務表現理想，其稅前盈利按年增加29%，強調將繼續投資中國市場及拓展業務。他直言任何貿易爭拗或削弱金融市場信心，惟不會推測美國制裁行動的內容。

至於滙豐早前關閉深圳龍崗支行，他稱純粹為商業決定，又表示無意遷冊。

早前該行表明重新啟動裁員計劃，祈耀年指出，計及自然流失職位，集團上半年已裁減約4,000人，其中美國已關閉80間分行，惟未有透露今年裁員目標及各區員工變動。至於早前提出的45億美元的節流計劃，今年則削減10億元。他稱上半年僅完成3億美元，下半年將加大成本控制力度，料可節省額外5億美元開支。

滙豐上半年預測信貸減值（ECL）近70億元，更調升全年ECL至80億至130億美元，集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，該預測已反映美國及亞洲經濟衰退的情況；明言上半年各地業務資產質素轉差，其中英國業務受脫歐及疫情打擊，ECL已達15億美元，亞洲區相比下較為穩定，期內ECL少於10億美元。雖然香港疫情再度爆發，但過去半年集團管控表現理想，相信不會影響本港資產質素。

派息方面，管理層未有就此進行具體說明，邵偉信解釋，集團期望在環境許可時盡快回復派息，惟下半年疫情及經濟走勢依然不明朗，故不會在現階段就今年的末期派息作出說明，會待明年公布全年業績時一併公佈。