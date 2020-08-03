中電：疫情無礙基建項目進度　第四季與港府檢視來年電費

本港疫情未見緩和，不少企業讓員工在家工作，以減低傳播風險。中電（0002）集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄表示，企業實施在家工作模式，加上學校停課、過去數個月天氣較熱關係，使本港住宅用電量有較大升幅，對沖了商業用電量之跌幅，故今年上半年本港售電量僅跌1.2%，未來本港用電量則要視乎經濟復甦及天氣情況，相信隨著下半年疫情受控下，疫情對公司整體影響不大。

另一方面，中電在香港的主要基建項目也未有受疫情影響。她透露中電在2018年公布的5年計劃內需要興建2台天然氣機組，第一台天然氣機組已在7月投產，而第二台機組的前期準備工作經已就緒；同時海上液化天然氣接收站前期工作也部署好，並進入建設期。

對於會否凍結明年電費，阮蘇少湄說公司每年第四季均會跟港府檢視來年電價，電費調整幅度是受到售電情況、燃料價格、其他開支等因素影響，而今年有2個因素對燃料價格造成較大影響：中電應港府要求把天然氣發電比例升至50%。因天然氣發電成本高於煤，這將導致燃料費用大幅增加，但同時油價下跌則令天然氣價格下挫，公司屆時會綜合考慮不同因素，再與政府檢討來年電費水平。

中電（0002）集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄（右2）表示，第四季會跟港府檢視來年電價。

按照客戶需要調整支援計劃

中電今年分別在今初及年中向餐飲、酒店及零售行業的中小企推出延繳電費計劃，又向合資格客戶、長者及低收入家庭，派發總值超過2,000多萬元的餐飲券，冀為食肆帶來更多生意。阮蘇少湄透露，中電會一直檢視疫情情況，按照客戶需要，來調整支援計劃。

派息方面，她稱中電明白股東希望有穩定派息策略，因此今年第一期及第二期中期股息都是維持過去一年的水平，希望滿足到股東的期望之餘，又要有足夠資金來維持穩健的營運。首席執行官藍凌志指，現時集團處於非常不明朗及充滿挑戰的時期，難以評估未來一年的派息政策。