胡潤全球獨角獸榜：螞蟻集團登頂　北京是獨角獸之都

胡潤研究院發佈的《2020胡潤全球獨角獸榜》顯示，中國企業螞蟻集團以1萬億元人民幣﹙下同﹚估值蟬聯第一，字節跳動以5,600億元估值蟬聯全球第二大獨角獸，其估值上升了600億元。全球十大獨角獸6個來自中國，除螞蟻集團和字節跳動以外，還有滴滴出行、陸金所、快手和菜鳥網絡。

《2020胡潤全球獨角獸榜》顯示，全球獨角獸公司僅分佈在全球29個國家、145個城市。

總部位於北京的字節跳動是最早將人工智能應用於移動互聯網場景的科技企業之一。圖為2019年5月5日，字節跳動在第二屆數字中國建設成果展覽會上的展台。（視覺中國）

美國以233家領先於中國的227家，美中兩國佔全球獨角獸總數的八成。胡潤表示：「美國和中國的主導地位相當明顯，它們各自擁有的獨角獸數量都是歐洲的四倍以上，歐洲目前只有58家獨角獸企業。」

英國排名第三，擁有24家獨角獸公司。印度排名第四，有21家。

從城市來看，北京是全球獨角獸之都，有93家，遠遠超過舊金山的68家，其次是上海和紐約。從區域來看，矽谷以122家，即21%的全球獨角獸企業引領全球。胡潤表示：「北京獨角獸數量遠遠第一，離不開中關村，離不開北京優秀的大學所培養的人才，另外，投資者也比較多。」

獨角獸數量排名前十的城市中，有9個在中國或美國，倫敦是唯一一個進入前十的非中美城市。排名前三的城市中有2個在中國，前十中5個在中國，前20中7個在中國。胡潤表示：「中國和美國在全球獨角獸城市中占主導地位，這意義重大，因為這些獨角獸創造了一個人才和投資者的生態系統。」