理文造紙半年少賺16.6%　中期息派12仙

理文造紙（2314）公布中期業績，截至今年6月底止六個月，純利按年下跌16.6%，至14億元；每股盈利30.68仙；中期息每股派12仙。

期內，收入按年下跌14.5%，錄得110.7億元。集團稱，收入及盈利跌幅屬預期之內，而今年造紙行業依然面對一定壓力，而且中美貿易摩擦仍在持續，造紙成本攀升影響消費者的信心。

理文認為，新型冠狀病毒疫情在中國已受控，隨著企業逐漸復工且經濟活動開始回歸正常，市場需求最近有所復甦。集團積極改善產業鏈，以實現紙張和紙漿業務的多元化。同時，在原有生產規模的基礎上，集團響應「一帶一路」戰略，瞄準東南亞市場，拓展國際產業布局，增加新產能未來將繼續在一帶一路國家以及城市發掘商機，對一帶一路長遠有信心。

理文化工純利瀉六成

同系理文化工（746）上半年純利大減61.1%，至1.56億元；每股基本盈利18.9仙，中期息每股派7.5仙。期內收入下跌19.6%至13.82億元；毛利率則下跌7.6個百分點至32.1%。

集團認為，由於中國曾於今年初實施大規模封閉式管理，對製造業的供應鏈造成的衝擊需時重整，及後世界各國亦陸續受疫情影響，整體經濟亦見急速放緩甚至收縮，化工產品的整體市場價格於2020年復工後一直維持於近年來的偏低水平，令集團的盈利面對沉重壓力。