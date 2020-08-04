《路透》：中國上半年採購美國能源產品僅目標5%

根據中國海關公佈的數據顯示，2020年上半年中國從美國購買的能源產品僅達到目標採購額的5%，對此有分析認為，中美第一階段貿易協議將變得難以落實。

據《路透》報道，根據中國海關公佈的數據顯示，截至2020年6月，中國從美國進口的原油、液化天然氣以及煉焦煤等能源產品的總額約為12.9億美元，該數字僅為目標金額的5%，對此有分析認為，鑑於能源價格疲軟以及美中關係不斷惡化，中方可能無法完成在中美第一階段貿易協議中承諾的全年採購目標。

報道稱，自新冠肺炎疫情爆發以來，中美關係變得大不如前，如果中方不能達到目標要求，那麼可能會導致兩國關係進一步緊張。此外市場需求受疫情影響降低、運費上漲、部分能源產品價格下降以及煉油廠庫存增加等因素均給協議落實帶來了挑戰。

諸多迹象顯示，中美兩國關係正處於新一輪的惡化，此外隨着美國2020年總統大選日益臨近，兩國關係面臨更大不確定性。（Reuters）

對此牛津能源所中國能源項目主任Michal Meidan表示，中方不太可能履行其第一階段協議中的承諾，並且該承諾從一開始就過於宏大，不過預計中方會以加大采購力度的方式以顯示其信譽。

市場研究公司麥肯錫研究總監Sushant Gupta表示，在油價低迷的情況下，中方要想實現貿易協議中的目標，就需要將美國原油採購量從不久前的每日100萬桶，提升至每日150萬桶。

總部位於中國北京的思亞能源（Sia Energy）首席執行官李遙指出，政治風險和巨大不確定性正在阻礙中國對石油和天然氣的長期採購。

據中美第一階段貿易協議內容顯示，中國基於2017年的水準承諾增加購買美國產品，其中包括從美國進口524億美元的能源產品，320億美元的農產品、777億美元的製造業產品以及379億美元的服務。