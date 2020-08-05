【國產Tesla】恒馳新能源車曝光　撐起3000億市值神話

恒大健康（0708）力谷電動車業務，除了擬改名恒大汽車「明志」外，昨日（3日）更發布新能源汽車系列「恒馳」，一口氣推出6款，型號由「恒馳1」到「恒馳6」。6款汽車仍是概念車款，尚未正式量產，但恒大汽車「雄心壯志」，即使已表明不會在港發售，仍在本港各大媒體、電視台賣廣告，一夜之間成為網民熱話！

挾「國產Tesla」之名，恒大健康股價熾熱，6月初企6.3元水平，短短兩個月間，已經大幅抽升逾4倍，市值衝破3,000億元，「啤」出一間長和（0001）出來！分析認為，市場資金喜愛「有故仔」的公司，加上恒大健康目前市值相比「真」Tesla並不昂貴，但最終亦要視乎其量產規模及承銷能力。現價計仍有上望空間，但須嚴守止蝕。

恒大健康最新發布的6款新能源汽車，覆蓋轎車、轎跑及SUV等車型，雖然仍未正式投產，但公司將改名為「恒大汽車」，正式「換跑道」主力發展新能源汽車，以構建新能源汽車全產業鏈，覆蓋電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電等，揚言要「3至5年內成為世界規模最大新能源車集團」。

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全購瑞典電動車公司 股價狂飆

於2019年業績報告中，恒大健康已預告「恒馳」第一款車「恒馳1」計劃於2020年亮相，恒馳全系列產品將自2021年陸續全面量產。旗下位於廣東及上海生產基地也於2020年下半年竣工，2021年投產，首期規劃產能均為20萬輛，合共即40萬輛，媲美Tesla位於上海的超級工廠。

從「搞健康」轉投「搞新能源車」，契機主要源自全購瑞典電動車公司NEVS的股份，旗下公司主力進行「 恒馳」的電動車研發。自全購消息傳出後，恒大健康股價不斷被炒上，兩個月間抽升4倍，截至周二（4日）收市，市值飆升至3,007億元，不但超越母企中國恒大 （3333）的2,872億元市值，以及藍籌股吉利 （0175） 的1,654億元，成為電動車企龍頭。

恒大主席許家印去年曾表示，未來3年在新能源汽車上投資450億元人民幣，勢超越Tesla龍頭地位。（資料圖片）

去年仍勁蝕逾44億元人幣

恒大汽車聲勢浩大，股價也「開turbo」，公司質地又如何？由於主力研發新能源汽車，恒大健康去年錄得高達44.3億元人民幣的虧損，當中新業務的研發費、管理人員工資及行政費用增加較多，導致行政費用飆升8倍至31.6億元人民幣，其收購的NEVS亦連年錄得虧損，去年虧損24.9億元。

單計新能源汽車分部表現，去年收入6.6億元人民幣，惟財務費用高達21.99億元人民幣，計及其他開支，共錄52.94億元人民幣經營虧損，較上一年虧損17.26億元人民幣進一步擴大。

恒大主席許家印去年曾稱，未來3年將在新能源汽車上投資450億元人民幣，勢要超越Tesla龍頭地位，雖然汽車仍未量產，但其股價升幅已超越Telsa，年初至今飆逾3.4倍，比較Tesla年內升幅達2.5倍更為驚人。不過，Tesla去年已出產38萬部電動車，並首次連續4個季度錄得盈利，市值升至2,767億美元，並超越豐田汽車（Toyota），成為全球市值最大車廠，恒馳要超越Tesla仍有一大段距離。截至去年底，恒大健康手持現金122.7億元人民幣，計息負債則高達623.8億元人民幣，年利率普遍逾8厘，財政壓力不少。

Tesla年內升幅達2.5倍，但恒大健康漲幅更驚人，年初至今已飆逾3.4倍。（Tesla）

交投激增動輒破億 入場費拆細至1.7萬

這家「國產Tesla」股價從6月初炒上之前，每日成交額只有數百萬元，但自6月15日股價炒上後，每日成交額最少以千萬元計，個別日子成交額更突破10億元以上。該股即將在8月6日拆細，每手入場費由17萬多降至1.7萬元，相信令交投更趨活躍。

股價急漲4倍，除了因為恒大健康概念無限，也許與公司街貨相對「乾身」有關。 翻查中央結算系統（CCASS），於今年6月初，恒大健康於市場流通的股份只有約21.18億股，佔已發行股份約24.5%，其餘的股份相信主要是中國恒大（3333）的74.99%，料都放在CCASS外。而約24%的「街貨」中，首三大持倉券商——摩根士丹利香港證券、結好證券及瑞銀證券分別持有3.53億股、3.36億股及2.75億股，各佔已發行股份的4.08%、3.88%及3.18%，持股數量今年未有大幅變動。撇除這三間「大戶」，恒大健康流通街貨量只有11.54億股，以6月初股價僅6元計，當時市值約莫70億元，相對「細隻」。

Tesla為開拓中國市場，在上海開設超級工廠。（Reuters）

陳政深對公司前景樂觀 但籲嚴守止蝕位

「恒馳」鋪天蓋地的廣告，亦吸引到艾德證券期貨聯席董事陳政深的注意。他認為，當「恒馳」一系列汽車成功量產才能評估它的價值，而且要視乎它承載銷售的能力。恒大健康曾在2019年計劃三年內實現最多100萬輛電動汽車的產能建設，而Tesla去年的年產能為91萬輛，陳政深認為以Tesla目前2,000億美元的市值，恒大健康3,000億港元的市值並不昂貴，加上目前市場資金充裕，喜愛「有故仔」、有潛力的公司。

陳政深相信「恒馳」已經有相當準備，恒大健康早前密密收購，今年6月更全面收購瑞典電動車公司NEVS，這家瑞典公司已經是成熟的汽車製造商，相比早年比亞迪（1211）收購四川的小型車廠，相信「恒馳」的發展更快更成熟。而集團日前如此高調宣傳，陳政深認為品牌的整合程序已經十分順利。

不過，陳政深認為「恒馳」的品牌要像Tesla打進海外市場有一定難度，「唔係人人鍾意，要啲時間消化」。但他相信「恒馳」擁有兩大優勢，其中品牌身處在中國這個全球最大的汽車市場，加上國策上對新能源車的支持。他對於公司長線偏向樂觀，股價可上望45至50港元，但要嚴守27港元的止蝕位。