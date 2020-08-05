柯達爆內幕交易疑雲︰暴漲15倍前　公司高管完美增持

柯達股價近日爆升，主要因為獲美國依照《國防生產法》，協助跨入醫藥產業的第一個案例，特朗普在記者會上表示，這是第33次使用《國防生產法》，將賦予柯達製造原料藥的能力。

不過，在美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈柯達有望獲得7.65億美元的政府貸款以支持其生產原料藥之前，該公司股價就開始一路飆升。

綜合媒體8月5日報道，7月30日美股開盤後不久，柯達股價暴漲了318.14%，盤中更是觸發了20次熔斷，一度漲超650%，市值達14.5億美元，創下了該公司有史以來的最佳單日漲幅。算上前兩個交易日，3天累計漲幅接近15倍。

經歷連日暴漲，最高漲逾2700%後降溫。截至8月4日收盤，柯達股價上漲3.8%，報15.51美元。

特朗普公佈消息前，柯達高管就已大量購入該公司股票，引發質疑。（AP）

值得關注的是，7月31日，有媒體報道稱，柯達首席執行官（CEO）吉姆·科倫紮（Jim Continenza）一個月前完美增持近5萬股柯達股票，被質疑內幕交易。當被問及公吿前的大量交易是否表明交易被洩露時，科倫紮表示他不知道。

美國國會參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）希望美國證券交易委員會（SEC）展開調查。

沃倫指出，「就交易柯達股票的個人而言，如果他們之前知曉任何非公開資訊，那麼他們是如何以及從誰那裏獲得這些資訊的？是否有瞭解這筆貸款的個人或故意、或無意地將資訊分享給了柯達內部或外部的任何無權獲得這一資訊的人？」

值得一提，柯達是重修美國本土藥品供應鏈的一個起點，美國政府鼓勵美國企業在本土生產藥品和原料。不過，柯達要實現原料藥量產顯然尚需時日。吉姆·科倫紮估計，要實現量產至少需要3年至4年時間。