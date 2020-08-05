港交所挑戰388元未竟　成創新高　恒指企穩25000點

港股昨日午後突飆，惟未能守穩25000點關之上，且看今日能否再上層樓。

【16:15】恒指升155點收市

恒指收市報25102點，升155點；國指升10256點，升52點，成交額為1,228.1億元。

港交所（0388）今日再創新高，惟挑戰388元未成功，收市報386元，升2.4%，成交額為24.2億元。

中芯（0981）將於明日公布中期業績，今日上揚4.9%，收市報32元，成交額64.2億元。

科技股繼續為投資者關注焦點，騰訊（0700）升2%，收市報561元，美團（3690）升0.2%，收市報218.4元，小米（1810）升0.5%，收市報15.58元。

阿里健康（0241）折讓8%配股集資百億元，收市報21.25元，跌2.5%。

【15:08】內地股市高收 創業板揚1%

內地股市高收，上證收市報3377點，升5點或0.2%，深成收市報13960點，升100點或0.7%，滬深300收市報4777點，升1點或0.03%，創業板收市報2860點，升27點或1%。

【14:52】中國稀土飆近一成

中美關係緊張，稀土股再落鑊。其中，中國稀土﹙0769﹚升9.5%至0.52元，成交額4,350萬元。

【14:28】亞股走勢牛皮 日股跌58點

亞太區股市走勢牛皮，日股跌58點或0.3%，最新報22514點，澳洲ASX 200指數收市報6001點，跌36點或0.6%，台灣加權指數收市報12802點，升92點或0.7%，南韓KOSPI指數收市報2311點，升32點或1.4%。

【12:11】港股重上25000點樓上

港股中午收市，重上25000點大關。恒指升141點，報25088點；國指升51點，報10255點；科技指數升92點，報7528點。大市成交672億元。

中國石油股份﹙0857﹚升2.99%，報2.75元，成表現最佳藍籌。

太古系有資金追捧，太古A﹙0019﹚升2.84%，報39.8元。國泰﹙0293﹚大升6.81%，報5.65元。

港交所﹙0388﹚升2.84%，高見386.4元，創新高。其他重磅股方面，騰訊控股﹙0700﹚升1.63%、滙豐控股﹙0005﹚升0.149%、友邦保險﹙1299﹚升0.48%。

【11:42】中天國際暴升兩倍

中天國際﹙2379﹚與青島國企簽訂框架協議，合作開發物業。該股今早落鑊狂炒，現升200%至1.2元，成交額1,900萬元。

恒指升幅擴大，現升157點至25104點或0.62%。

【11:04】港交所破頂

港股現轉升58點，報25004點，重上25000點大關。

港交所﹙0388﹚升1.75%，高見383.4元，再創新高。

【10:06】金礦股再掀炒風

現貨金價突破2000美元大關，金礦股再掀炒風。靈寶黃金﹙3330﹚、山東黃金﹙1787﹚、招金﹙1818﹚、紫金﹙2899﹚分別升5.2%、4.2%、4%及3%。

【10:00】阿里健康配股挫5.3%

阿里健康（0241）公布配股集資，以每股20.05元配售4.99億新股，配股價較昨日收市價折讓約8.03％，最新股價跌5.3%，報20.65元

配售股份相當於擴大已發行股本的約3.71%，預計所得款項淨約99.642億元，當中約80至90％用於進一步發展其醫藥健康產品全渠道業務及醫療健康服務業務，其餘用於發展數字基建及創新業務。

【09:57】港股轉跌

港股轉跌，恒指跌28點，報24917點；國指亦跌28點，報10175點；科技指數跌18點，報7417點。大市成交暫錄263億元。

昨日上升的地產股今日回軟，新世界發展﹙0017﹚及九置﹙1997﹚分別跌1.28及1.19%。

騰訊控股﹙0700﹚則逆市升0.54%，報553元；中芯﹙0981﹚仍升逾3%，報31.45元。

【09:27】港股開市升82點

恒指開市報25029點，升82點或0.33%；國指開報10226點，升22點或0.23%；科技指數開報7488點，升52點或0.7%。

中央免稅支持集成電路生產企業，中芯﹙0981﹚大升6.88%，見32.6元。