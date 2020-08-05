中國晶片市場迎重磅利好　萬億市場或更受益

中國國務院周二（４日）正式印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》，在財稅優惠、支持投融資、保護知識產權等八大方面提出了37條政策措施。其中包括，鼓勵和支援集成電路企業、軟件企業加強資源整合，充分利用政府投資基金支持這兩大產業發展，大力支持符合條件的企業在境內外上市融資；禁止預裝非正版軟件的計算機上市銷售，全面落實政府機關使用正版軟件的政策措施，對通用軟件實行政府集中採購。

據《新浪財經》報道，對於這一史詩級產業政策，海通證券計算機團隊鄭宏達等人梳理髮現，此前2000年6月，中國國務院印發過《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》、2011年1月印發《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，可見國務院層面對於軟件及集成電路的重視程度。相較於第一份《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》時隔20年。

《華創證券》認為，集成電路和軟件產業是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，市場空間巨大。此次《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》的一系列支持政策將有力支持集成電路產業和軟件產業發展，搶佔現代資訊產業科技前沿，促進經濟高質量發展，提升國際競爭力。

智通財經網的分析稱，截至2019年底，中國集成電路產業規模超過7,500億元人民幣。分析人士認為，相比集成電路，涉及到軟件和大數據的「信創」板塊或許更值得期待。