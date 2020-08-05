澳總理莫里森表示沒有證據顯示應該禁用TikTok

在澳洲國家安全部門結束對短視頻平臺TikTok的調查後，澳總理莫里森（Scott Morrison）稱，該國並未發現任何關於應該限制使用該平臺的證據。

據《路透》報道，莫里森當天表示，澳洲政府7月對TikTok進行了審查，儘管該平臺上有很多在公開場合令人尷尬的內容，但澳方認為目前沒有任何跡象表明澳洲國家安全和澳民眾會受到危害。

不過他強調了該平臺與中國方面的聯繫並呼籲各方應對此「自行判斷」。

TikTok美國業務收購案的最終結果預計將會對中國企業出海的大趨勢構成深遠影響。（Reuters）

據瞭解，美國總統特朗普（Donald Trump）在8月3日召開的白宮記者會上表示，TikTok必須在9月15日前賣給美國公司，否則將遭到封殺，而這筆交易中的大部分錢要進入美國財政部，這是因為是美國政府讓交易成為可能。

對此有分析認為，美方未來可能會拋出更加極限的條件，即要求TikTok把在美國及其核心盟友「五眼聯盟」的所有業務進行打包並將其出售給美國資本。

TikTok母公司字節跳動創始人張一鳴在8月4日發佈的公司全員信中表示，問題的焦點是美國海外投資委員會（CFIUS）希望將TikTok進行全面封禁，此外由於一些複雜的事情現階段不適合公開，因此公司不能對外界的批評進行解釋。