金管局﹕銀行業延長貿易融資貸款還款期90日

金管局今日（5日）聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。金管局已經發信要求所有參與銀行採取措施落實新安排。

鑑於疫情持續影響經濟活動，金管局與協調機制一直積極研究如何繼續支援銀行的企業客戶，包括「預先批核還息不還本」計劃10月底到期的後續安排。在研究過程中，業界留意到貿易融資貸款因應其短期性質，自5月起獲延長90天，因此將於8月開始陸續到期。儘管全球貿易環境相對4月公布「預先批核還息不還本」計劃時已經稍見好轉，但考慮到疫情在各地出現反覆，而部分客戶資金周轉仍然存在困難，協調機制同意讓有需要的企業客戶再延長貿易融資貸款。

協調機制也同意，合資格企業客戶在5月至7月底新取用的貿易融資貸款同樣可以要求延長90天。如屬自償性貸款， 銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。

有見於合資格企業選擇參與計劃的比率只介乎1至2成，而銀行業為應對疫情須安排部分員工在家工作，銀行不會為這次延期安排向個別客戶發出通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核的原則處理本金還款延期要求。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運資料。

金管局會繼續透過協調機制與銀行和工商界保持溝通，期望能夠盡快就「預先批核還息不還本」計劃10月底到期的後續安排作出決定。

銀公歡迎相關安排

銀行公會指出，歡迎香港金融管理局與「銀行業中小企貸款協調機制」延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天，會員銀行將積極配合，協助企業在目前嚴峻的經濟環境下，應對經營上的挑戰。

銀行公會鼓勵有需要的企業客戶主動與銀行溝通，並準備相關的財務及營運資料。銀行將按照金管局的指引，處理有關本金貸款的延期要求，為企業提供適切支援，共渡時艱。