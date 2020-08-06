再度刷新紀錄：納指6連漲　黃金期貨連創7個新高

美股8月5日全線收漲，道指漲逾1%，納指6連漲再創新高，盤中一度突破11000點。與此同時，黃金期貨價格不斷創歷史新高。

截至8月5日收盤，道指漲373.05點，報27201.52點；納指漲57.23點，報10998.40點；標普500指數漲21.26點，報3327.77點。科技股總體仍表現不俗，蘋果漲0.36%，亞馬遜漲2.11%，奈飛跌1.48%，穀歌漲0.59%，微軟跌0.16%，特斯拉跌0.13%。

熱門中概股多數上漲，阿裡巴巴漲1.03%，京東漲1.47%，百度跌0.65%，蔚來汽車漲2.05%，拼多多漲3.66%，創收盤紀錄新高。

雖然有分析認為美股泡沫嚴重，但是依然受到投資者青睞。（新華社）

數據方面，美國7月小非農遠遜預期，ADP機構報吿稱，7月ADP就業人數增加16.7萬人，遠低於市場120萬人的預期，前值由236.9萬人修正為431.4萬人。ADP研究院副主席Ahu Yildirmaz表示，2020年7月美國就業市場復甦顯著放緩，這一現象在所有規模、所有行業中都有所體現。

消息面上，美國新一輪刺激計劃談判仍在進行中，白宮稱如果到8月7日還不能達成協議，就不會有刺激法案。但新冠肺炎（COVID-19）疫苗消息提振了市場。強生公司宣佈已與美國政府達成一項10億美元的協議，在美國食品和藥品管理局（FDA）批准或緊急使用授權後，將生產1億劑疫苗。此外，諾瓦瓦克斯醫藥宣佈，其潛在新冠疫苗在早期臨床試驗中產生「有希望的」免疫反應，疫苗產生的中和抗體要比新冠肺炎康復者體內的抗體更多。

8月5日，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲34.70美元，漲幅1.4%，收於每盎司2,049.30美元。道瓊斯市場數據顯示，8月5日黃金期貨收高，使其在過去8個交易日中創下了第7個歷史最高收盤紀錄，為2011年4月以來的最長連續創歷史最高紀錄時段。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson在研報中表示：「市場共識仍然是金價可能會繼續走高，還可能會不斷創下歷史新高。」