【新冠肺炎】渣打調查：35%港人料半年內被裁員　37%料減人工

渣打銀行的一項調查顯示，新型冠狀病毒疫情對全球個人財務造成重大影響，超過三分之一的受訪者指收入減少，很多人預期疫情會進一步影響他們的收入及工作。當中在香港，35%人預期未來3至6個月會被裁員，37%人預期會遭減薪。

研究在7月初進行，訪問了12,000名來自渣打12個市場的成年人，包括香港、台灣、中國、新加坡、印尼、馬來西亞、印度、阿聯酋、肯亞、巴基斯坦、英國及美國。

當中在香港，28%的受訪者表示他們的收入在過去一個月減少，低於全球平均的34%。41%表示他們的消費上升，而30%則表示需要增加借貸。疫情對自僱人士財務造成的影響最大，36%香港受訪者表示收入減少，48%更表示過去一個月的貸款增加。

54%香港年輕人料工時減少

不少香港受訪者預期未來3至6個月的就業狀況會出現重大轉變，包括：裁員（35%）、工時下跌（40%）、薪金減少（37%）。18至24歲的年輕人對能夠成功渡過疫情的信心較低，有41%預期會被裁員，亦有54%預期工時會減少。

普遍港人對他們的個人財務前景較亞洲其他地區悲觀，36%的受訪者預期他們的個人收入在未來3至6個月會改善，低於中國的50%、台灣的41%、馬來西亞的45%和印尼的62%,但就略高於新加坡的33%。兩成港人預期收入會下滑，比率較中國、台灣、馬來西亞及印尼為高。

調查顯示，18至24歲的年輕人對能夠成功渡過疫情的信心較低。（資料圖片）

不過，港人在這段困難時期樂意尋求其他渠道增加收入。45%受訪者表示會透過在金融市場交易或投資以增加收入，超過一半會考慮尋求第二收入來源（56%）或發展新技能（52%）。

在疫情下，68%香港受訪者期望可以管理財務得更好。雖然超過50%人表示在過去一個月有增加使用流動或網上銀行，但57%仍然希望銀行可以協助他們提升利用數碼渠道管理財務的信心。超過60%受訪者期望銀行可以令查閱結餘及交易更為簡便，62%則認為銀行增強保安對他們的幫助最大。

渣打銀行大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，調查顯示不少人在疫情下期望能更佳管理財務，他們必須得到支援，而銀行在協助他們管理金錢及提供工具令銀行服務更為簡便兩方面，均擔當一定角色，從而令他們可以專注引領復蘇。