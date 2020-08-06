【新冠肺炎】宏利調查：46%港人若失業　手頭積蓄不足維持6個月

第三波新冠肺炎疫情爆發，不少行業再次受衝擊，次季失業率攀升至6.2%，再創逾15年高位，「失業大軍」更增至24萬人。宏利發布最新一項調查，發現疫情肆虐下港人更關注健康及財務狀況，其中有46%的受訪者稱一旦失去主要收入來源，手頭積蓄不夠維持六個月的開支。

疫情加快生活上的電子化步伐，有34％受訪者稱他們較疫情前更頻密地檢視和管理個人財務，未來18個月仍會繼續如此，當中不少是透過網上渠道進行理財。疫情期間所促成的習慣包括：網購意欲（55％）、使用網上聊天和網上支付等服務（50％）、透過網上渠道瀏覽新聞（39％）均有所提升。宏利指出，相對於亞洲區内其他市場，港人在這些方面的比率處於較低水平，某程度由於電子化應用在本港早已普及。

48％港人者仍有意進一步投保

宏利的《宏利亞洲康健調查》於5月下旬進行，涵蓋八個市場的2,400位持有保單的人士，當中包括香港的300位受訪者。疫情下港人提高健康意識，有35％受訪者表示已找到提升身體健康的方法，另有31％開始跟進自己的心理健康狀況。在醫療開支方面，據世界銀行數據，過去20年間，整個亞洲的醫療成本上升近五倍，香港於2018至2019年間，每年人均醫療開支為23,815元，佔本地生產總值的6.2％。

香港於2018至2019年間，每年人均醫療開支為23,815元，佔本地生產總值的6.2％。（資料圖片）

據宏利調查，亞洲區內有62％已擁有保險的受訪者表示，有意在未來六至十八個月內購買新的保險產品。相對於亞洲其他市場如印尼或菲律賓，香港儘管擁有相當高的投保率，有48％的受訪者仍表示有意進一步購買保險。香港受訪人士有意投保的首三類保險產品分別為危疾（17％）、住院保險（17％）及康健保險（19％）。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，從調查可見港人顯然比以前更關注健康，隨著疫情期間，電子科技的應用大幅普及，有必要開發更多電子平台和工具。另外，港人亦意識到危疾除了為病人及其家屬帶來嚴重的健康問題外，醫療和住院費用的上漲亦可能構成沉重的經濟負擔，故越來越想尋找可切合其需要的最佳保障。