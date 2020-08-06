港鐵金澤培：新一輪疫情對業務影響大　期望維持漸進式派息政策

港鐵（0066）半年業績轉蝕3.3億元，行政總裁金澤培在業績會上表示，新一輪疫情對港鐵業務造成很大影響，難以預測下半年表現，而早前疫情稍為緩和時，港鐵乘客量及商場業務已見改善，相信待疫情緩和後，可逐漸恢復業務表現，對未來發展仍保持審慎樂觀。

他續指，就沙中線項目額外項目管理費的爭議，目前與政府正商討解決方案，相信不一定要經法律途徑解決，又認為目前未見沙中線有需要撥備的情況。

新商場招租情況滯後

車站及商場方面，港鐵早於2至4月為租戶的舖租減半，金澤培指，集團自2月起已率先向租戶提供租金優惠，目前亦有因應租戶不同情況，提供不同的租金優惠。集團物業總監鄧智輝補充，港鐵與商戶有長期合作，目前租戶續租時較為審慎，港鐵會以不同方案協助租戶及制定租務安排。

鄧智輝續指，旗下新商場「The LOHAS康城」的項目工程已大致完成，招租情況因疫情影響而有所滯後，目前以盡快首階段開幕，提供部分民生商舖而努力。港鐵早期收購德福廣場二期及PopCorn 2商場餘下權益，金澤培回應指，任何類似的收購行動都會本著聯繫社區的使命進行。

未來數月推兩新盤

物業發展方面，鄧智輝表示，下半年並無任何新項目取得入伙紙，但未來數個月會繼續為日出康城第13期及黃竹坑第5和6期項目進行招標。同時，又預告未來數月，會推出至少兩個港鐵物業新盤，包括大圍站上蓋項目及日出康城第10期，兩盤目前仍待批預售樓花同意書。

派息方面﹐金澤培表示，董事會期望維持漸進式派息政策，惟派息均要視乎財務、經濟狀況及發展而定。