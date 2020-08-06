華為推出「星光計劃」　業界首款F5G加持的智能光終端發佈

消息稱，中國企業華為正式推出「星光計劃」並宣佈在未來5年投入25億元（人民幣‧下同）用於全光產業生態建設。

中國媒體《每日經濟新聞》8月6日報道，華為發佈業界首款F5G加持的工業級智慧光終端（華為星光系列天機T863E），以及下一代硬管道技術Liquid OTN，加速企業數字化轉型。

F5G即第五代固定網絡技術，也稱為F5G全光網，與5G類似，都是由國際標準組織為面向產業互聯網應用場景提出的新一代通信標準。

5G與F5G互為補充，在不同的業務場景發揮著不可替代的作用。5G適用於移動性、多聯接的場景，比如無人機、車聯網等；F5G則適用於固定性、大帶寬、低時延和高安全的場景，比如工業互聯網、數據中心互聯和企業園區等。

華為繼續在中國發力，並在全球數據上超越了三星，引領了全球智能手機市場。（Reuters）

從F1G到F4G，固定網絡不僅給家庭帶來新的溝通、娛樂方式，並且通過資訊化提升企業辦公和管理效率，引起辦公方式的革命。當邁入F5G時代，全光網絡將進一步拓寬聯接的邊界，由家庭網絡向企業網絡和生產網絡延伸，為企業數字化轉型建設高質量的網絡基礎設施。

華為傳送與接入產品線總裁靳玉志提出，新基建由新聯接，新計算和新應用三個部分組成，他們由下而上，共同支撐國家數字經濟的發展。基於《新基建》一書的預測：新聯接在2020年的投資是7,400億元，新基建的投資是1.7萬億元，撬動35.8萬億元的國內生產總值（GDP）增長。而新聯接即通常意義上的通信網絡，其中包括5G、F5G和物聯網。

2020年4月，中國國家發改委也首次明確將F5G納入到新基建的核心內容：加快推動5G網絡部署，促進光纖寬帶網絡的優化升級。

靳玉志介紹稱，華為2019年發佈了智簡全光網戰略，2020年華為聚焦的是「工業光網、全光承載、全光數據中心、全光園區」四大業務場景，其中面向工業場景研發了業內首款智慧光終端華為星光系列天機T863E系列，這意味著華為的光產業佈局正式進入工業領域。

華為預計，未來5年，F5G將帶來至少千億級的產業投資空間，惠及政務、電力、交通、教育、製造、金融等各行業，激發新一輪的經濟增長。

截至目前，華為全光園區、全光承載和全光數據中心解決方案已服務158個國家和地區的3,800多個客戶。