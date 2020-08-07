傳微軟有意收購TikTok全球業務　朱克伯格稱白宮封殺樹壞先例

美國總統特朗普正式頒布行政命令，45日後禁止美國居民與短片平台TikTok及其中國母公司字節跳動進行任何交易，意味微軟 ( Microsoft ) 與字節跳動要於限期前達成交易。

據BuzzFeed報道，Facebook行政總裁朱克伯格 ( Mark Zuckerberg ) 在全體會議討論中被問到微軟收購TikTok相關事宜時，認為美國封禁TikTok的行為，將會樹立「一個非常不好的長期先例 ( A Really Bad Long-Term Precedent )」。

討論中，Facebook的員工想知道公司是否有意加入競爭之中，據報朱克伯格表示他從未在公司範圍內的會議上對併購策略發表評論，但就有談及TikTok的問題並稱其為「特殊情況 ( extraordinary circumstance )」。

朱克伯格表示，是次TikTok的封禁，是一個非常不好的長期先例，並強調無論最終結果是如何，將必須要以最大限度的關注去認真對待是次事宜。朱克伯格指，非常擔心事件會對世界其他國家產生長期影響，亦暗示Fb稍後或會成為另一個國家的目標。

Facebook 旗下平台 Instagram 將推出短片功能 Reels ( vcr )

另一方面，朱克伯格又對特朗普政府的措舉表示同情，指TikTok的確存在國家安全問題。朱克伯格伯表示，因TikTok是競爭對手，封殺或會在短期內令Fb用戶數目增加，相對容易去推出Reels，但認為營運一間公司不能只著眼下個月或下個季度的利益。

微軟、TikTok談判集中的業務為美國、澳洲，加拿大及紐西蘭

另外，據《彭博》報道，現時微軟與TikTok的談判仍集中在收購TikTok位於美國、澳洲，加拿大及紐西蘭業務，雙方暫未有擴大談判範圍。但就《金融時報》最新報道指出，微軟或正尋求達成一項收購TikTok全球所有業務的交易，包括印度及歐洲，其一目的為清楚分離後台功能，及確保用戶在跨國旅行時仍可使用該應用程序。

特朗普頒布行政命令，禁美企或個人與TikTok及字節跳動進行交易 ( AP Photo/Evan Vucci )

早前，美國政府表示要封禁TikTok在美業務，特朗普發布行政命令，禁止任何美國公司或個人與TikTok的母公司字節跳動進行交易，命令在45天內生效。參議院方面，最近亦通過一項法案，禁止聯邦工作人員在政府派發的設備上使用TikTok。