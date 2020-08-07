全球7月黃金ETF總持倉量續創新高　價值2400億美元

世界黃金協會 ( World Gold Council, WGC ) 公布，7月全球黃金交易所買賣基金 ( ETF ) 總持倉量與月尾金價同創歷史新高。

數據顯示，單計7月全球黃金ETF總持倉量增長166噸，連續8個月淨流入，資產管理規模上升4%；全球總持倉達到3,785噸。在金價及持倉雙雙上漲下，截至7月底，全球黃金ETF的總資產管理規模升至2,390億元（美元‧下同）。

今年首7個月，全球黃金ETF總流入達899噸 ( 約合491億元 )，遠高於2009年創下646噸的年度淨流入紀錄。8月初，金價突破每盎斯2,000元，全球黃金ETF的規模增長趨勢仍在持續。

金飾及金條金幣需求跌

WGC表示，疲弱的經濟令金飾、金條金幣以及科技用金需求受挫；從過去10年平均水平看，這些約佔全球黃金總需求的86%。但高企的地緣政治及經濟不確定性，造成黃金的投資需求得到支撐，加上由於全球範圍內的真實利率徘徊在歷史低位附近，令持有黃金的機會成本大幅降低。

協會表示，進一步刺激金價的驅動，很有可能來自於全球央行持續實施的擴張性貨幣政策。

由於投資需求及金價的積極勢頭，抵消了黃金消費需求的疲軟，今年次季的需求構成轉變中，全球黃金總需求中只有32%的來自金飾、金條金幣以及科技用金消費，其餘部分均來自投資需求，例如黃金ETF以及央行購金。

美國聯儲局主席鮑威爾曾表示會用QE刺激經濟。(AP)

施羅德投信：大規模量化寬鬆政策導致貨幣貶值

據外電引述，施羅德投信 ( Schroders ) 表示，今年金價升勢，其一因美國聯儲局今年4月宣布將「不惜一切」確保經濟穩定，帶動黃金買盤持續攀升。根據統計，換算市場黃金ETF的持有量在79天中有72天都在增加。

施羅德認為，目前黃金的持有量並不特別高，回顧2011年時，黃金ETF的持有量約佔全球ETF持有量的10%，而目前持有量有近2.5%，預計黃金股票的價值 ( above-ground goldStocks ) 僅佔全球金融資產約2.7%，遠低於2011、1980或1974年的數值。

在全球債務創歷史新高的情況下，市場實質利率或可能繼續探低，加上全球大規模的量化寬鬆政策導致貨幣貶值，進而推升黃金配置。

美國聯儲局鮑威爾或將依靠QE刺激經濟。