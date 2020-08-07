新冠肺炎｜戴口罩影響化妝品需求　資生堂料全年蝕逾220億日圓

日本化妝品資生堂 ( Shiseido ) 公布，截至今年底止，預計將虧蝕220億圓 ( 日圓 ‧ 下同 ) ( 約16.14億港元 )，是2012年以來首次轉為最終虧損；上一個財年錄得盈利735億圓 ( 約53.92億港元 )。

受「新冠肺炎」疫情影響，資生堂預期期內銷售額將降至9,530億圓，按年跌16%。

資生堂表示，上半年轉虧214億元 ( 約15.3億港元 )，銷售額按年跌25.5%至4,178億元 ( 299億港元 )。

日本本土銷售額跌24%

資生堂的日本國內銷量佔總體銷量四成。由於外國訪日遊客需求銳減，加上受佩戴口罩的影響，消費者的化妝需求降低，預料國內銷售額將會減少24%。機場免稅店等旅遊零售方面，因各國採取出境限制措施而減收22%。

資生堂指出，雖然中國市場在次季度呈現強勢的復甦，3月下旬後幾乎所有零售店得以重啟，為全球市場最早恢復，但美洲和歐洲方面就將分別減收24%和16%。中國作為資生堂海外最大市場，上半年銷售額達1,000億元 ( 71.6億港元 )，利潤額為77億元，第二季度的銷售額按年增加9%，高檔化妝品電商渠道零售銷售額按年亦漲逾1.5倍。