貝殼找房赴美上市籌156億　小鵬汽車繼理想汽車申請在美IPO

雖然近期中美兩國緊張關係加劇，但無礙個別中概股赴美上市。繼較早時理想汽車 ( LI Auto )在美國上市，集資11億美元後，《彭博》最新報道，中國線上地產中介平台貝殼找房 ( Beike Zhaofang ) 已落實招股細節，集資額約20億美元 ( 156億港元 )。

貝殼找房集資最多20.1億元

根據美國證券交易委員會公告，貝殼找房以KE Holdings為名的公司將發售1.06億份預托證券 ( ADR )，每份售價介乎17至19美元，8月12日訂價。每份ADR相當於3股A股。

如果貝殼找房以上限訂價，集資額為20.1億美元，將成為自愛奇藝2018年3月上市以來最大宗中資美國上市個案。根據貝殼找房已發行A及B股數量，公司如以上限訂價，市值為210億美元。

據知情人士早前表示，貝殼找房去年獲騰訊入股，籌得8億美元。軟銀 ( SoftBank ) 當時亦同樣注資13億美元，估值為100億美元。

小鵬汽車IPO集資額暫定為1億美元

另外，中國電動車初創企業小鵬汽車 ( Xpeng Motors )也計劃通過瑞信、摩根大通及美銀證券在首次公開招股 ( IPO ) 中發行美國預託證券(ADR)。

據外電報道，小鵬汽車在申請書中表示，IPO集資額暫定為1億美元。但就慣例而言，集資額日後仍可修改。

小鵬汽車首款電動車G3 SUV上半年銷量為5185輛（《日本經濟新聞》）

自特斯拉 ( Tesla ) 早前股價急升後，美國證券市場增加對電動車的興趣，令多間企業爭相上市。理想汽車早前在美成功上市，集資11億美元，估值較上市前高2倍。

小鵬汽車早前獲包括阿里巴巴在內的投資者注資8億美元，較原定集資額高出3億美元。小鵬汽車首款電動車G3 SUV上半年銷量為5185輛，第二款P7房車亦於7月開始交付，當月銷量為1966輛。