特朗普封殺微信　騰訊市值蒸發逾2500億　股王在美投資一文看清

美國總統特朗普出招封殺騰訊（0700）旗下通訊軟件微信﹙WeChat﹚。受消息拖累，騰訊股價周五﹙7日﹚瞬間暴跌10%，收市仍要跌5%，市值蒸發逾2500億元。今次的行政命令列明只是針對微信，美媒亦報道指暫時相信騰訊其他業務不會受影響，但已令大家關注股王在美國的投資版圖。

騰訊旗下通訊軟件微信全球用戶數量超過10億，封殺消息震撼市場。﹙資料圖片﹚

騰訊旗下微信是全球最受歡迎的通訊應用軟件之一，全球用戶數量超過10億。交銀國際首席策略師洪灝表接受彭博訪問時明言，事件打擊了騰訊的全球願景，而且英國、印度以及美國其他「隊友」都可能會效法。

事實上，作為內地科網龍頭，騰訊近年也積極國際化，在世界各地都有投資。翻開公司去年年報，騰訊在美國投資相關的資產總額達764.88億元人民幣，為中國大陸及香港﹙相關投資總額為 2,894.9億元人民幣﹚以外最高的地區。

年報顯示，騰訊在美國投資的相關資產總額達764.88億元人民幣。﹙資料圖片﹚

入股各大遊戲開發商

首先，騰訊近年在「老本行」遊戲相關方面的收購相當大手筆，包括購入大熱遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）開發商Riot Games。騰訊早於2011年收購Riot Games的93%股權，再於2015年收購其餘下股權，成為集團全資子公司。 Riot Games總部設於美國加州。

另外，騰訊在2013年時在未披露作價的情況下入股著名遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），現擁有其5%股權。動視暴雪旗下的經典遊戲以《魔獸世界》（World of Warcraft）和《星海爭霸系列》（StarCraft）兩款最為著名，公司最新市值逼近640億美元。

同時，騰訊在2012年以3.3億美元收購著名遊戲《要塞英雄》（Fornite）開發商Epic Games的48.4%股權，該公司創立於1991年，總部設在美國北卡羅萊納州，經過最新一輪17.8億美元的融資後，最新估值已達173億美元。

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社交媒體、音樂程式等平台 涉獵範圍廣泛

除了「老本行」外，騰訊也投資了多間著名美國上市公司，焦點要數2017年斥139億美元，入股著名電動車生產商Tesla共5%股權，平均入股價218美元，但就現時而言，Tesla股價已大升至逾1,450美元，較騰訊入股時累升5倍。

社交媒體平台方面，騰訊在2017年以20億美元購入美國即時通訊軟件Snapchat母公司Snap Inc的12%股權。當時騰訊回應表示是策略性投資，望可在手遊及新聞推送方面存有合作空間，入股Snap令騰訊和微信可同步開拓美國社交平台領域。另外，美國論壇平台Reddit去年底在騰訊牽頭的融資中籌得3億美元，估值已達到30億美元。

音樂業務方面，騰訊繼今年3月收購環球音樂（Universal Music）10%股份，6月又落實斥2.4億美元入股美國華納音樂1.6%權益。此外，騰訊旗下騰訊音樂句選擇在美國上市，現時最新市值約268.7億美元，而集團早年也收購了音樂串流平台Spotify的7.5%股權，該公司現市值達472億美元。

騰訊大量投資在美上市的中概股，包括近日回港第二上市的京東。﹙資料圖片﹚

另一方面，騰訊大量投資在美上市的中概股，包括鬥魚（NASDAQ：DOYU） （持38%股權）、虎牙（HUYA）（持37%股權）、拼多多（PDD）（持16.9%股權，）、嗶哩嗶哩（BILI）（持股18%股權）、京東（NASDAQ：JD）（持17.8%股權）、蔚來（NIO）（持16.3%股權），而正申請美國上市的貝殼找房（DUO）騰訊也是戰略投資人，領投8億美元。

值得一提，騰訊也有與多個美國運動聯賽簽訂串流合約，包括美國職業籃球聯盟（NBA）、職業美式足球聯盟（NFL）及美國職棒大聯盟（MLB）。