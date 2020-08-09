小數據．小菲｜頂級球會叫座不叫好

英超遲開一個月、NBA遲開兩個月、美國職棒遲開三個月後差不多每天都有賽事因疫情要改期。不過，球隊的價值不單沒有受影響，反而節節上升。

根據福布斯最新的最有價值球會報告顯示，德州達斯牛仔蟬聯五屆冠軍，以55億美元成為全球最有價值球會，這隊超級碗的美國足球隊打敗排名第二的紐約洋基棒球隊，在過去一年的帳面市值便增加五億美元。

以十大球隊排名計，最高價值的三隊來自美式足球，包括分別排名第七的新格蘭愛國者和第九的紐約巨人。歐洲足球也有三隊榜上有名，分別是排名第六的皇家馬德里、第八的巴塞隆拿和第十的曼聯，他們的帳面值介乎39億至42億美元。至於利物浦，sorry，五十強不入。

十大最有價值球隊。(資料來源: 福布斯https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2020/07/31/the-worlds-most-valuable-sports-teams-2020/#3ed081363c74)

金州勇士 ( Golden State Warriors ) 當家球星斯蒂芬·科里 ( Stephen Curry )。（Getty Images）

十大只有一隊踢季後賽

先不說福布斯偏心美國運動球隊，這個排名榜既不是科學，也與眾人期望相差甚遠。其實一隊波的價值，不一定反映球隊是否「好波」。

以牛仔為例，他們沒有打到季後賽，過去六年成績一年好、一年差，來季可望有好表現。另外榜上有名的東岸超級碗球隊，也沒有入決賽。

同樣道理，去年的主要比賽中，其實只有第五的金州勇士有打季後賽，兩隊西班牙頂級球會在歐聯都沒有表現，曼聯更不消說，過去七年根本全無表覝。

原來，最影響球會估值的，不一定是成績，也不是業績(雖然福布斯引述牛仔2018年的經營溢利有4億美元，遠高於聯賽平均1億美元)，最決定性應該是廣播收益。

美國國家橄欖球聯盟達拉斯牛仔隊。（Jerry World）

牛仔勝在廣告收入豐厚

福布斯指出，2019年收視最高的100個節目中，有88個都是體育節目，但其中73個都是超級碗比賽。專家估計，美式足球每年涉及的收益約65億美元，未來有機會在新的協議下有機會接近倍增。手執體育轉播牛耳的霍氏體育，較早前寧願放棄轉播美國網球公開賽，也不願意我去每年接近20億美元的超級碗收益。

以電視收入計算，超級碗的收入估計為28.6億美元，較NBA的21.2億美元和美國職棒的18.5億美元高，這也反映在球賽的節奏上，美式足球和藍球都遠較美國職業足球或棒球聯盟為緊張。

自2002元開始，牛仔隊創下連續190場爆場的紀綠，雖然他們不是作績最好的球隊，也沒有最昂貴的球星，但他們球隊價值絕對與忠心粉絲有關，足證一條金科玉律，叫座不一定叫好。